Названо дизельні бестселери листопада

У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром.

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З них: 1,5 тис. од. нових (+36%) та понад 3,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.

До ТОП-5 нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 420 од.; Volkswagen Tiguan - 181 од.; Toyota Hilux - 152 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 122 од.; Skoda Kodiaq - 109 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: