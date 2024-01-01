Названо дизельні бестселери листопада

Популярність дизелів росте через закупки нових машин для силових структур
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У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром.
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З них: 1,5 тис. од. нових (+36%) та понад 3,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.
До ТОП-5 нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 420 од.;
- Volkswagen Tiguan - 181 од.;
- Toyota Hilux - 152 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 122 од.;
- Skoda Kodiaq - 109 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 316 од.;
- Skoda Octavia - 252 од.;
- Nissan Qashqai - 234 од.;
- Volkswagen Passat - 229 од.;
- Volkswagen Golf - 150 од.