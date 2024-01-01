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Названо дизельні бестселери листопада

Популярність дизельних авто на ринку нових зросла через закупки машин для силових структур. Серед вживаних популярність дизелів зменшується.
Сладно ретин дизельних бестселерів листопада - Auto24

Популярність дизелів росте через закупки нових машин для силових структур

Євген Гудущан
logo19 грудня, 10:20
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У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром.

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З них: 1,5 тис. од. нових (+36%) та понад 3,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.

До ТОП-5 нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 420 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 181 од.;
  3. Toyota Hilux - 152 од.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 122 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 109 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 316 од.;
  2. Skoda Octavia - 252 од.;
  3. Nissan Qashqai - 234 од.;
  4. Volkswagen Passat - 229 од.;
  5. Volkswagen Golf - 150 од.
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