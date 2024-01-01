Названы дизельные бестселлеры ноября

Популярность дизелей растет из-за закупок новых машин для силовых структур
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В ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром.
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Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+36%) и более 3,7 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-45%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 29%, против 20,5% в ноябре 2023р.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 10,4 года.
В ТОП-5 новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 420 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 181 ед.;
- Toyota Hilux - 152 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 122 ед.;
- Skoda Kodiaq - 109 ед.
ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто:
- Renault Megane - 316 ед.;
- Skoda Octavia - 252 ед.;
- Nissan Qashqai - 234 ед.;
- Volkswagen Passat - 229 ед.;
- Volkswagen Golf - 150 ед.