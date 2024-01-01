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Названы дизельные бестселлеры ноября

Популярность дизельных авто на рынке новых выросла из-за закупок машин для силовых структур. Среди подержанных популярность дизелей уменьшается.
Слабый ретин дизельных бестселлеров ноября - Auto24

Популярность дизелей растет из-за закупок новых машин для силовых структур

Евгений Гудущан
logo19 декабря, 10:20
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В ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром.

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Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+36%) и более 3,7 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-45%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 29%, против 20,5% в ноябре 2023р.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 10,4 года.

В ТОП-5 новых дизельных легковушек попали:

  1. Renault Duster - 420 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan - 181 ед.;
  3. Toyota Hilux - 152 ед.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 122 ед.;
  5. Skoda Kodiaq - 109 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто:

  1. Renault Megane - 316 ед.;
  2. Skoda Octavia - 252 ед.;
  3. Nissan Qashqai - 234 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 229 ед.;
  5. Volkswagen Golf - 150 ед.
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