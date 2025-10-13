Названо дизельні автобестселери вересня

У вересні 2025 року український автопарк поповнили 5,2 тис. дизельних легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Попри стабільну популярність дизельних моделей, це на 10% менше, ніж за аналогічний період торік.

Нові vs. вживані

Серед усіх зареєстрованих авто:

1,1 тис. — нові дизелі, що на 29% менше, ніж у вересні 2024 року;

4,1 тис. — вживані авто, імпортовані з-за кордону (спад лише 3%).

Така різниця свідчить: українці все активніше орієнтуються на вторинний ринок, а дизельні автомобілі залишаються символом економічності та витривалості.

ТОП-5 нових дизельних авто

Renault Duster — 312 од. Toyota Land Cruiser Prado — 121 од. Volkswagen Touareg — 99 од. Skoda Kodiaq — 74 од. Toyota Land Cruiser — 50 од.

Renault Duster традиційно утримує лідерство, підтверджуючи статус наймасовішого дизельного SUV українського ринку. У преміум-сегменті стабільно високим попитом користуються Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg.

ТОП-5 імпортованих дизельних авто з пробігом

Renault Megane — 313 од. Nissan Qashqai — 310 од. Skoda Octavia — 273 од. Volkswagen Passat — 228 од. Volkswagen Golf — 160 од.

Серед вживаних знову лідирують Renault і Volkswagen, що свідчить про сталі споживчі вподобання українців — європейські дизельні моделі середнього класу залишаються найпрактичнішим вибором.

Тенденція місяця

Зниження продажів нових дизельних авто можна пояснити переорієнтацією виробників на гібриди та електромоделі, тоді як імпорт уживаних дизелів продовжує компенсувати дефіцит доступних нових машин на ринку.