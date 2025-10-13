Названы дизельные автобестселлеры сентября

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. дизельных легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Несмотря на стабильную популярность дизельных моделей, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые vs. подержанные

Среди всех зарегистрированных авто:

1,1 тыс. - новые дизели, что на 29% меньше, чем в сентябре 2024 года;

4,1 тыс. - подержанные авто, импортированные из-за рубежа (спад всего 3%).

Такая разница свидетельствует: украинцы все активнее ориентируются на вторичный рынок, а дизельные автомобили остаются символом экономичности и выносливости.

ТОП-5 новых дизельных авто

Renault Duster - 312 ед. Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед. Volkswagen Touareg - 99 ед. Skoda Kodiaq - 74 ед. Toyota Land Cruiser - 50 ед.

Renault Duster традиционно удерживает лидерство, подтверждая статус самого массового дизельного SUV украинского рынка. В премиум-сегменте стабильно высоким спросом пользуются Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

ТОП-5 импортируемых дизельных авто с пробегом

Renault Megane - 313 ед. Nissan Qashqai - 310 ед. Skoda Octavia - 273 ед. Volkswagen Passat - 228 ед. Volkswagen Golf - 160 ед.

Среди подержанных снова лидируют Renault и Volkswagen, что свидетельствует об устойчивых потребительских предпочтениях украинцев - европейские дизельные модели среднего класса остаются самым практичным выбором.

Тенденция месяца

Снижение продаж новых дизельных авто можно объяснить переориентацией производителей на гибриды и электромодели, тогда как импорт подержанных дизелей продолжает компенсировать дефицит доступных новых машин на рынке.