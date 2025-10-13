Названы дизельные автобестселлеры сентября

Рено Дастер
В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. дизельных легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Несмотря на стабильную популярность дизельных моделей, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новые vs. подержанные
Среди всех зарегистрированных авто:
1,1 тыс. - новые дизели, что на 29% меньше, чем в сентябре 2024 года;
4,1 тыс. - подержанные авто, импортированные из-за рубежа (спад всего 3%).
Такая разница свидетельствует: украинцы все активнее ориентируются на вторичный рынок, а дизельные автомобили остаются символом экономичности и выносливости.
ТОП-5 новых дизельных авто
- Renault Duster - 312 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед.
- Volkswagen Touareg - 99 ед.
- Skoda Kodiaq - 74 ед.
- Toyota Land Cruiser - 50 ед.
Renault Duster традиционно удерживает лидерство, подтверждая статус самого массового дизельного SUV украинского рынка. В премиум-сегменте стабильно высоким спросом пользуются Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.
ТОП-5 импортируемых дизельных авто с пробегом
- Renault Megane - 313 ед.
- Nissan Qashqai - 310 ед.
- Skoda Octavia - 273 ед.
- Volkswagen Passat - 228 ед.
- Volkswagen Golf - 160 ед.
Среди подержанных снова лидируют Renault и Volkswagen, что свидетельствует об устойчивых потребительских предпочтениях украинцев - европейские дизельные модели среднего класса остаются самым практичным выбором.
Тенденция месяца
Снижение продаж новых дизельных авто можно объяснить переориентацией производителей на гибриды и электромодели, тогда как импорт подержанных дизелей продолжает компенсировать дефицит доступных новых машин на рынке.