Названы самые популярные дизельные авто августа

ФОТО: Рено|
Рено Дастер
В августе автопарк Украины пополнили 5 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 9% меньше, чем в июле.
Из них: 1,1 тыс. ед. новых (-9%) и 3,9 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-9%).
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 310 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 144 ед.;
- Volkswagen Touareg - 120 ед.;
- Toyota Hilux - 69 ед.;
- Toyota Land Cruiser - 66 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 333 ед.;
- Nissan Qashqai - 282 ед.;
- Skoda Octavia - 238 ед.;
- Volkswagen Passat - 198 ед.;
- Volkswagen Golf - 140 ед.