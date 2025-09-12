Названы самые популярные дизельные авто августа

В августе автопарк Украины пополнили 5 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 9% меньше, чем в июле.

Из них: 1,1 тыс. ед. новых (-9%) и 3,9 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-9%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 310 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 144 ед.; Volkswagen Touareg - 120 ед.; Toyota Hilux - 69 ед.; Toyota Land Cruiser - 66 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: