Названы самые популярные дизельные авто августа

Дизельные автомобили теряют позиции на рынке уступая электричкам и гибридам.
Составлен рейтинг самых популярных дизельных авто августа - Auto24

В августе автопарк Украины пополнили 5 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 9% меньше, чем в июле.

Из них: 1,1 тыс. ед. новых (-9%) и 3,9 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-9%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. Renault Duster - 310 ед.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 144 ед.;
  3. Volkswagen Touareg - 120 ед.;
  4. Toyota Hilux - 69 ед.;
  5. Toyota Land Cruiser - 66 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane - 333 ед.;
  2. Nissan Qashqai - 282 ед.;
  3. Skoda Octavia - 238 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 198 ед.;
  5. Volkswagen Golf - 140 ед.
