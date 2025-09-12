Названо найпопулярніші дизельні авто серпня

У серпні автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.

З них: 1,1 тис. од. нових (-9%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 310 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 144 од.; Volkswagen Touareg - 120 од.; Toyota Hilux - 69 од.; Toyota Land Cruiser - 66 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: