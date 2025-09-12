Укр
Названо найпопулярніші дизельні авто серпня

Дизельні автомобілі втрачають позиції на ринку поступаючись електричкам та гібридам.
Renault Duster

У серпні автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.

З них: 1,1 тис. од. нових (-9%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 310 од.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 144 од.;
  3. Volkswagen Touareg - 120 од.;
  4. Toyota Hilux - 69 од.;
  5. Toyota Land Cruiser - 66 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 333 од.;
  2. Nissan Qashqai - 282 од.;
  3. Skoda Octavia - 238 од.;
  4. Volkswagen Passat - 198 од.;
  5. Volkswagen Golf - 140 од.
