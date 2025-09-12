Названо найпопулярніші дизельні авто серпня

ФОТО: Renault |
Renault Duster
У серпні автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.
З них: 1,1 тис. од. нових (-9%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 310 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 144 од.;
- Volkswagen Touareg - 120 од.;
- Toyota Hilux - 69 од.;
- Toyota Land Cruiser - 66 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 333 од.;
- Nissan Qashqai - 282 од.;
- Skoda Octavia - 238 од.;
- Volkswagen Passat - 198 од.;
- Volkswagen Golf - 140 од.