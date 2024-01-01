Названо дизельні бестселери жовтня

У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 26% менше, ніж торік.

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З них: 1,5 тис. од. нових (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 508 од.;

Peugeot Landtrek - 145 од.;

Volkswagen Touareg - 135 од.;

Skoda Kodiaq - 79 од.;

Toyota Hilux - 52 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: