Названо дизельні бестселери жовтня

Renault Duster
Посилання скопійовано!
У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 26% менше, ніж торік.
Читайте також: Названі бестселери найбільших регіональних ринків України
З них: 1,5 тис. од. нових (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 508 од.;
- Peugeot Landtrek - 145 од.;
- Volkswagen Touareg - 135 од.;
- Skoda Kodiaq - 79 од.;
- Toyota Hilux - 52 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 403 од.;
- Skoda Octavia - 274 од.;
- Volkswagen Passat - 252 од.;
- Nissan Qashqai - 231 од.;
- Volkswagen Golf - 157 од.