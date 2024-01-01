Названы дизельные бестселлеры октября

Рено Дастер
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В октябре автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.
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Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-36%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023р.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст – 10,5 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 508 ед.;
- Peugeot Landtrek - 145 ед.;
- Volkswagen Touareg - 135 ед.;
- Skoda Kodiaq - 79 ед.;
- Toyota Hilux - 52 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 403 ед.;
- Skoda Octavia - 274 ед.;
- Volkswagen Passat - 252 ед.;
- Nissan Qashqai - 231 ед.;
- Volkswagen Golf - 157 ед.