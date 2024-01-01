Названы дизельные бестселлеры октября

В октябре автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

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Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-36%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023р.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст – 10,5 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 508 ед.;

Peugeot Landtrek - 145 ед.;

Volkswagen Touareg - 135 ед.;

Skoda Kodiaq - 79 ед.;

Toyota Hilux - 52 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: