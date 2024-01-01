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Названы дизельные бестселлеры октября

Доля дизельных авто значительно выросла среди новых, а среди подержанных – уменьшилась.
Названы самые популярные дизельные автомобили октября - Auto24

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo20 ноября, 18:40
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В октябре автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

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Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-36%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023р.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст – 10,5 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  • Renault Duster - 508 ед.;
  • Peugeot Landtrek - 145 ед.;
  • Volkswagen Touareg - 135 ед.;
  • Skoda Kodiaq - 79 ед.;
  • Toyota Hilux - 52 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  • Renault Megane - 403 ед.;
  • Skoda Octavia - 274 ед.;
  • Volkswagen Passat - 252 ед.;
  • Nissan Qashqai - 231 ед.;
  • Volkswagen Golf - 157 ед.
#Aвтобизнес #Новости