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Названо найдорожчі автомобільні бренди

Вартість автомобільного бренду - не абстрактна величина. Основним критерієм складання рейтингу є виторг компанії за минулий фінансовий рік.
Складено рейтинг найдорожчих автомобільних брендів - Auto24

Toyota

Євген Гудущан
logo26 січня, 18:09
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Агентство Brand Finance склало щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили представники світового автопрому.

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Титул найдорожчого автомобільного бренду у 2025 році дістався Toyota. Цінність бренду сягнула $64,7 млрд. З таким показником Toyota посіла вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу брендів.

Тож до ТОП-100 рейтингу 2025 року потрапили такі автомобільні бренди:

  1. Toyota (18-е місце) - $64,7 млрд;
  2. Mercedes-Benz (23-е місце) - $53 млрд;
  3. Hyundai (29-е місце) - $46,3 млрд;
  4. Tesla (36-е місце) – $43 млрд;
  5. BMW (37-е місце) – $42,5 млрд;
  6. Porsche (40-е місце) - $41,2 млрд;
  7. Mitsubishi (43-е місце) - $40,4 млрд;
  8. Tata (60-е місце) - $31,6 млрд;
  9. Volkswagen (61-е місце) - $31,4 млрд;
  10. Honda (70-е місце) - $28,3 млрд;
  11. Ford (86-е місце) - $22,9 млрд;

Перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($574,5 млрд).

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