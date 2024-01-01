Названо найдорожчі автомобільні бренди

Toyota
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Агентство Brand Finance склало щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили представники світового автопрому.
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Титул найдорожчого автомобільного бренду у 2025 році дістався Toyota. Цінність бренду сягнула $64,7 млрд. З таким показником Toyota посіла вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу брендів.
Тож до ТОП-100 рейтингу 2025 року потрапили такі автомобільні бренди:
- Toyota (18-е місце) - $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23-е місце) - $53 млрд;
- Hyundai (29-е місце) - $46,3 млрд;
- Tesla (36-е місце) – $43 млрд;
- BMW (37-е місце) – $42,5 млрд;
- Porsche (40-е місце) - $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43-е місце) - $40,4 млрд;
- Tata (60-е місце) - $31,6 млрд;
- Volkswagen (61-е місце) - $31,4 млрд;
- Honda (70-е місце) - $28,3 млрд;
- Ford (86-е місце) - $22,9 млрд;
Перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($574,5 млрд).