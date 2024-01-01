Названы самые дорогие автомобильные бренды

Агентство Brand Finance составило ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500, в который, конечно, попали представители мирового автопрома.

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Титул самого дорогого автомобильного бренда в 2025 году достался Toyota. Ценность бренда достигла $64,7 млрд. С таким показателем Toyota заняла восемнадцатую строчку в абсолютном рейтинге брендов.

Поэтому в ТОП-100 рейтинга 2025 года попали такие автомобильные бренды:

Toyota (18-е место) - $64,7 млрд; Mercedes-Benz (23-е место) - $53 млрд; Hyundai (29-е место) - $46,3 млрд; Tesla (36-е место) – $43 млрд; BMW (37-е место) – $42,5 млрд; Porsche (40-е место) - $41,2 млрд; Mitsubishi (43-е место) - $40,4 млрд; Tata (60-е место) - $31,6 млрд; Volkswagen (61-е место) - $31,4 млрд; Honda (70-е место) - $28,3 млрд; Ford (86-е место) - $22,9 млрд;

Первое место среди всех брендов занимает Apple ($574,5 млрд).