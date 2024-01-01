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Названы самые дорогие автомобильные бренды

Стоимость автомобильного бренда не является абстрактной величиной. Основным критерием составления рейтинга является выручка компании за прошедший финансовый год.
Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов - Auto24

Тойота

Евгений Гудущан
logo26 января, 18:09
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Агентство Brand Finance составило ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500, в который, конечно, попали представители мирового автопрома.

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Титул самого дорогого автомобильного бренда в 2025 году достался Toyota. Ценность бренда достигла $64,7 млрд. С таким показателем Toyota заняла восемнадцатую строчку в абсолютном рейтинге брендов.

Поэтому в ТОП-100 рейтинга 2025 года попали такие автомобильные бренды:

  1. Toyota (18-е место) - $64,7 млрд;
  2. Mercedes-Benz (23-е место) - $53 млрд;
  3. Hyundai (29-е место) - $46,3 млрд;
  4. Tesla (36-е место) – $43 млрд;
  5. BMW (37-е место) – $42,5 млрд;
  6. Porsche (40-е место) - $41,2 млрд;
  7. Mitsubishi (43-е место) - $40,4 млрд;
  8. Tata (60-е место) - $31,6 млрд;
  9. Volkswagen (61-е место) - $31,4 млрд;
  10. Honda (70-е место) - $28,3 млрд;
  11. Ford (86-е место) - $22,9 млрд;

Первое место среди всех брендов занимает Apple ($574,5 млрд).

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