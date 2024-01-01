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Названо найкращий дизайн автомобільних брендів

Визначено переможців премії Car Design Award 2025. У ній приймають участь дизайнерські команди усіх автомобільних брендів.
Названо найкращий дизайн автомобілів 2025 року- Auto24
Євген Гудущан
logo11 квітня, 20:10
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Дизайнерські команди Lotus, Ferrari та Renault стали лауреатами премії 2025 Car Design Award - “Оскара” світового автомобільного дизайну, повідомляє Укравтором.

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Премія в галузі автомобільного дизайну включає три категорії: “Концепт-кари”, “Серійні автомобілі” та “Мова дизайну бренду”, остання з яких присуджується команді дизайнерів, що відзначилася послідовністю та універсальністю формальної мови свого бренду в усьому асортименті продукції.

Переможцями 2025 року стали:

  • у категорії “Концептуальні автомобілі” - команда дизайнерів Lotus за проект Theory 1
  • у категорії “Серійні автомобілі” - команда дизайнерів Ferrari за 12Cilindri
  • у категорії “Мова дизайну бренду” - команда дизайнерів Renault
#Автоподія #Новини