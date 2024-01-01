Названо найкращий дизайн автомобільних брендів

Дизайнерські команди Lotus, Ferrari та Renault стали лауреатами премії 2025 Car Design Award - “Оскара” світового автомобільного дизайну, повідомляє Укравтором.

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Премія в галузі автомобільного дизайну включає три категорії: “Концепт-кари”, “Серійні автомобілі” та “Мова дизайну бренду”, остання з яких присуджується команді дизайнерів, що відзначилася послідовністю та універсальністю формальної мови свого бренду в усьому асортименті продукції.

Переможцями 2025 року стали: