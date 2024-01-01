Дизайнер показав, як виглядатиме багі на базі Renault 4 E-Tech: фото

Електричний Renault R4 дебютував декілька місяців тому. Як повідомляє Carscoops, дизайнер Марко Мальтезе вирішив уявити, як саме виглядала б модель, якби Renault вирішила створити автомобіль вихідного дня на його базі.

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Його цифрова концепція ідеально б підійшла для круїзу Французською Рив’єрою і є прямим наступником Renault R4 JP4 1981 року – химерного двомісного багі з піднятою підвіскою та відкритим кузовом, створеного компанією Car Systeme. До слова, в Італії цю автівку ласкаво прозвали “жабою” через її цікаву зовнішність.

Віртуальний концепт дотримується подібного підходу, але з більш практичною чотиримісною конфігурацією. Хоча передня частина, блоки освітлення та хвостова частина перенесені зі стандартної моделі, майже все інше було перероблено.

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Профіль отримав відкриті вирізи замість дверей, міцні розширення крил й інші колісні диски більшого розміру. Модель не має даху, а стійка безпеки забезпечує як захист пасажирів, так і основу для транспортування дошок для серфінгу. Ззаду двері багажника було перероблено для розміщення повнорозмірного запасного колеса.

Renault 4 E-Tech

Інтер'єр автівки виконано з водонепроникного матеріалу, кермо в стилі ретро, та два 10-дюймових дисплеї. Крім того, електромобіль отримав абсолютно рівну підлогу, щоб його було зручно мити вид бруду чи піску. Віртуальний художник не розкрив характеристик цифрової моделі. Ймовірно, система повного приводу вдало б доповнила її характер.

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Стандартний Renault 4 E-Tech заснований на платформі CMF-BEV й має лише один електромотор на передній осі потужністю 110 кВт (150 к.с.). Компактний кросовер оснащений батареєю ємністю 52 кВт-год й має запас ходу в 402 кілометри. Автівка надійде у продаж в Європі до середини 2025 року.