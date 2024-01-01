Назван лучший дизайн автомобильных брендов

Дизайнерские команды Lotus, Ferrari и Renault стали лауреатами премии 2025 Car Design Award - “Оскара” мирового автомобильного дизайна, сообщает Укравтором.

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Премия в области автомобильного дизайна включает три категории: “Концепт-кары”, “Серийные автомобили” и “Язык дизайна бренда”, последняя из которых присуждается команде дизайнеров, отметившейся последовательностью и универсальностью формального языка своего бренда во всем ассортименте продукции.

Победителями 2025 года стали: