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Назван лучший дизайн автомобильных брендов

Определены победители премии Car Design Award 2025. В ней принимают участие дизайнерские команды всех автомобильных брендов.
Назван лучший дизайн автомобилей 2025 года - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 апреля, 20:10
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Дизайнерские команды Lotus, Ferrari и Renault стали лауреатами премии 2025 Car Design Award - “Оскара” мирового автомобильного дизайна, сообщает Укравтором.

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Премия в области автомобильного дизайна включает три категории: “Концепт-кары”, “Серийные автомобили” и “Язык дизайна бренда”, последняя из которых присуждается команде дизайнеров, отметившейся последовательностью и универсальностью формального языка своего бренда во всем ассортименте продукции.

Победителями 2025 года стали:

  • в категории “Концептуальные автомобили” - команда дизайнеров Lotus за проект Theory 1
  • в категории “Серийные автомобили” - команда дизайнеров Ferrari за 12Cilindri
  • в категории “Язык дизайна бренда” - команда дизайнеров Renault
#Новости #Автособытие