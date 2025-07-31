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Названо найпопулярніші авто ЄС першої половини 2025 року

Шість з десяти найпопулярніших автомобілів ЄС випущено під французькими брендами.
Сладено рейтинг найпопулярніших авто ЄС першої половини 2025 року - Auto24

Dacia Sandero

Євген Гудущан
logo31 липня, 11:11
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За даними JATO, найпопулярнішим легковим автомобілем у Європейському Союзі в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень, повідомляє Укравтопром.

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Водночас у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

ТОП-10 моделей нових авто в ЄС:

  1. Dacia Sandero – 128 842 од. (-11%);
  2. Renault Clio – 122 489 од. (+7%);
  3. Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%);
  4. VW T-Roc – 106 118 од. (-5%);
  5. VW Golf – 104 162 од. (-17%);
  6. VW Tiguan – 97 508 од. (+28%);
  7. Dacia Duster – 97 188 од. (+9%);
  8. Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%);
  9. Citroën C3 – 95 891 од. (-9%);
  10. Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).
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