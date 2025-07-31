Названо найпопулярніші авто ЄС першої половини 2025 року

За даними JATO, найпопулярнішим легковим автомобілем у Європейському Союзі в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень, повідомляє Укравтопром.

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Водночас у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

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