Названо найпопулярніші автомобілі листопада на українському ринку

У листопаді український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував високу концентрацію попиту: на десять найпопулярніших моделей припало тридцять п’ять відсотків усіх реєстрацій. Про це свідчать дані профільної асоціації Укравтопром. Характерною особливістю місяця стало повне домінування кросоверів, які посіли усі позиції у десятці бестселерів.

Читайте також: Скільки податку платити при першій реєстрації авто

Після короткої перерви лідерство зміг відновити Renault Duster, який повернувся на перше місце з обсягом у чотириста дев’яносто чотири зареєстрованих автомобілі. Значну частку ринку також забезпечили нові моделі китайських виробників, насамперед BYD, що зміцнює свою позицію.

Топ десяти нових легкових автомобілів листопада:

Renault Duster – 494 одиниці BYD Leopard 3 – 385 одиниць Toyota RAV4 – 318 одиниць Volkswagen ID. Unyx – 298 одиниць BYD Song Plus – 289 одиниць Toyota Land Cruiser Prado – 240 одиниць Hyundai Tucson – 227 одиниць Zeekr 7X – 221 одиниця BYD Sea Lion 06 – 220 одиниць Skoda Kodiaq – 204 одиниці

Важливі тенденції

Склад десятки підтверджує одразу кілька тенденцій ринку. По-перше, кросовери остаточно закріпили статус універсального формату для українських умов – від компактних бюджетних варіантів до електрифікованих моделей середнього класу. По-друге, китайські виробники зміцнюють присутність у всіх сегментах, пропонуючи широкий вибір електромобілів та гібридів з агресивною ціновою політикою. По-третє, збереження у рейтингу моделей Toyota і Hyundai демонструє стійкий попит на бренди з усталеною репутацією та високою залишковою вартістю.

Серед важливих структурних зрушень варто виділити прискорення електрифікації: одразу кілька моделей у десятці належать до повністю електричних або гібридних лінійок. Це вказує на різке розширення цього сегмента через майбутні законодавчі зміни. Нагадаємо що пільгове розмитнення електричок скасовується з початку 2026 року.

ф