Названо найпопулярніші автомобілі листопада на українському ринку

У листопаді український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував високу концентрацію попиту: на десять найпопулярніших моделей припало тридцять п’ять відсотків усіх реєстрацій. Про це свідчать дані профільної асоціації Укравтопром. Характерною особливістю місяця стало повне домінування кросоверів, які посіли усі позиції у десятці бестселерів.
Читайте також: Скільки податку платити при першій реєстрації авто
Після короткої перерви лідерство зміг відновити Renault Duster, який повернувся на перше місце з обсягом у чотириста дев’яносто чотири зареєстрованих автомобілі. Значну частку ринку також забезпечили нові моделі китайських виробників, насамперед BYD, що зміцнює свою позицію.
Топ десяти нових легкових автомобілів листопада:
- Renault Duster – 494 одиниці
- BYD Leopard 3 – 385 одиниць
- Toyota RAV4 – 318 одиниць
- Volkswagen ID. Unyx – 298 одиниць
- BYD Song Plus – 289 одиниць
- Toyota Land Cruiser Prado – 240 одиниць
- Hyundai Tucson – 227 одиниць
- Zeekr 7X – 221 одиниця
- BYD Sea Lion 06 – 220 одиниць
- Skoda Kodiaq – 204 одиниці
Важливі тенденції
Склад десятки підтверджує одразу кілька тенденцій ринку. По-перше, кросовери остаточно закріпили статус універсального формату для українських умов – від компактних бюджетних варіантів до електрифікованих моделей середнього класу. По-друге, китайські виробники зміцнюють присутність у всіх сегментах, пропонуючи широкий вибір електромобілів та гібридів з агресивною ціновою політикою. По-третє, збереження у рейтингу моделей Toyota і Hyundai демонструє стійкий попит на бренди з усталеною репутацією та високою залишковою вартістю.
Серед важливих структурних зрушень варто виділити прискорення електрифікації: одразу кілька моделей у десятці належать до повністю електричних або гібридних лінійок. Це вказує на різке розширення цього сегмента через майбутні законодавчі зміни. Нагадаємо що пільгове розмитнення електричок скасовується з початку 2026 року.
ф