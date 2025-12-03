Названы самые популярные автомобили ноября на украинском рынке

В ноябре украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал высокую концентрацию спроса: на десять самых популярных моделей пришлось тридцать пять процентов всех регистраций. Об этом свидетельствуют данные профильной ассоциации Укравтопром. Характерной особенностью месяца стало полное доминирование кроссоверов, которые заняли все позиции в десятке бестселлеров.

После короткого перерыва лидерство смог восстановить Renault Duster, который вернулся на первое место с объемом в четыреста девяносто четыре зарегистрированных автомобиля. Значительную долю рынка также обеспечили новые модели китайских производителей, прежде всего укрепляющий свою позицию BYD,.

Топ десяти новых легковых автомобилей ноября:

Renault Duster – 494 единицы BYD Leopard 3 – 385 единиц Toyota RAV4 – 318 единиц Volkswagen ID. Unyx – 298 единиц BYD Song Plus – 289 единиц Toyota Land Cruiser Prado – 240 единиц Hyundai Tucson – 227 единиц Zeekr 7X – 221 единица BYD Sea Lion 06 – 220 единиц Skoda Kodiaq – 204 единицы

Важные тенденции

Состав десятки подтверждает сразу несколько тенденций рынка. Во-первых, кроссоверы окончательно закрепили статус универсального формата для украинских условий – от компактных бюджетных вариантов до электрифицированных моделей среднего класса. Во-вторых, китайские производители укрепляют присутствие во всех сегментах, предлагая широкий выбор электромобилей и гибридов с агрессивной ценовой политикой. В-третьих, сохранение в рейтинге моделей Toyota и Hyundai демонстрирует устойчивый спрос на бренды с устоявшейся репутацией и высокой остаточной стоимостью.

Среди важных структурных сдвигов стоит выделить ускорение электрификации: сразу несколько моделей в десятке относятся к полностью электрическим или гибридным линеек. Это указывает на резкое расширение этого сегмента из-за предстоящих законодательных изменений. Напомним, что льготная растаможка электричек отменяется с начала 2026 года.

