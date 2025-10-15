Сколько налога платить при первой регистрации авто

Во время первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Это одноразовый платеж, который касается как новых авто из автосалона, так и подержанных, ввезенных из других стран.

Сколько нужно отдать государству

Размер сбора зависит от стоимости автомобиля без НДС и в 2025 году составляет:

до 499 620 грн – 3%;

от 499 620 до 878 120 грн – 4%;

свыше 878 120 грн – 5%.

электромобили при первой регистрации освобождаются от этого сбора.

На основании чего определяется стоимость авто

для нового авто – по договору купли-продажи;

для подержанного, ввезенного из-за границы – по грузо-таможенной декларации.

Процедура после ввоза авто из-за границы

Получить сертификат соответствия транспортного средства в аккредитованном органе.

Провести экспертное исследование в Экспертной службе МВД (проверка VIN-кодов и документов).

Зарегистрировать автомобиль в любом сервисном центре МВД - независимо от места проживания.

Какие документы требуют

паспорт или ID-карта с выпиской о месте проживания;

идентификационный код;

доверенность (если обращается представитель);

таможенные документы (для авто из-за границы);

договор купли-продажи;

сертификат соответствия;

заключение экспертного исследования (для подержанных импортных авто).

Записаться на услугу можно через “Е-запись” на сайте ГСЦ МВД или через мобильное приложение. Также зарегистрироваться можно непосредственно в терминале сервисного центра - в день обращения, если будут свободные места в очереди.