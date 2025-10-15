Укр
Сколько налога платить при первой регистрации авто

Сколько придется заплатить украинскому государству за первую регистрацию подержанного или нового транспортного средства.
Налог при первой регистрации

Евгений Гудущан
Во время первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Это одноразовый платеж, который касается как новых авто из автосалона, так и подержанных, ввезенных из других стран.

Сколько нужно отдать государству

Размер сбора зависит от стоимости автомобиля без НДС и в 2025 году составляет:

  • до 499 620 грн – 3%;
  • от 499 620 до 878 120 грн – 4%;
  • свыше 878 120 грн – 5%.
  • электромобили при первой регистрации освобождаются от этого сбора.

На основании чего определяется стоимость авто

  • для нового авто – по договору купли-продажи;
  • для подержанного, ввезенного из-за границы – по грузо-таможенной декларации.

Процедура после ввоза авто из-за границы

  • Получить сертификат соответствия транспортного средства в аккредитованном органе.
  • Провести экспертное исследование в Экспертной службе МВД (проверка VIN-кодов и документов).
  • Зарегистрировать автомобиль в любом сервисном центре МВД - независимо от места проживания.

Какие документы требуют

  • паспорт или ID-карта с выпиской о месте проживания;
  • идентификационный код;
  • доверенность (если обращается представитель);
  • таможенные документы (для авто из-за границы);
  • договор купли-продажи;
  • сертификат соответствия;
  • заключение экспертного исследования (для подержанных импортных авто).

Записаться на услугу можно через “Е-запись” на сайте ГСЦ МВД или через мобильное приложение. Также зарегистрироваться можно непосредственно в терминале сервисного центра - в день обращения, если будут свободные места в очереди.

