Сколько налога платить при первой регистрации авто

ФОТО: freepik.com|
Налог при первой регистрации
Во время первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Это одноразовый платеж, который касается как новых авто из автосалона, так и подержанных, ввезенных из других стран.
Читайте также: Зимой топливо будет дорожать из-за очередного повышения налогов
Сколько нужно отдать государству
Размер сбора зависит от стоимости автомобиля без НДС и в 2025 году составляет:
- до 499 620 грн – 3%;
- от 499 620 до 878 120 грн – 4%;
- свыше 878 120 грн – 5%.
- электромобили при первой регистрации освобождаются от этого сбора.
На основании чего определяется стоимость авто
- для нового авто – по договору купли-продажи;
- для подержанного, ввезенного из-за границы – по грузо-таможенной декларации.
Процедура после ввоза авто из-за границы
- Получить сертификат соответствия транспортного средства в аккредитованном органе.
- Провести экспертное исследование в Экспертной службе МВД (проверка VIN-кодов и документов).
- Зарегистрировать автомобиль в любом сервисном центре МВД - независимо от места проживания.
Какие документы требуют
- паспорт или ID-карта с выпиской о месте проживания;
- идентификационный код;
- доверенность (если обращается представитель);
- таможенные документы (для авто из-за границы);
- договор купли-продажи;
- сертификат соответствия;
- заключение экспертного исследования (для подержанных импортных авто).
Записаться на услугу можно через “Е-запись” на сайте ГСЦ МВД или через мобильное приложение. Также зарегистрироваться можно непосредственно в терминале сервисного центра - в день обращения, если будут свободные места в очереди.