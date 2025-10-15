Скільки податку платити при першій реєстрації авто

ФОТО: freepik.com|
Податок при першій реєстрації
Посилання скопійовано!
Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Це одноразовий платіж, який стосується як нових авто з автосалону, так і вживаних, ввезених з інших країн.
Читайте також: Взимку пальне буде дорожчати через чергове підвищення податків
Скільки потрібно віддати державі
Розмір збору залежить від вартості автомобіля без ПДВ і у 2025 році становить:
- до 499 620 грн – 3%;
- від 499 620 до 878 120 грн – 4%;
- понад 878 120 грн – 5%.
- електромобілі при першій реєстрації звільняються від цього збору.
На підставі чого визначається вартість авто
- для нового авто – за договором купівлі-продажу;
- для вживаного, ввезеного з-за кордону – за вантажно-митною декларацією.
Процедура після ввезення авто з-за кордону
- Отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в акредитованому органі.
- Провести експертне дослідження в Експертній службі МВС (перевірка VIN-кодів і документів).
- Зареєструвати автомобіль у будь-якому сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання.
Які документи вимагають
- паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;
- ідентифікаційний код;
- довіреність (якщо звертається представник);
- митні документи (для авто з-за кордону);
- договір купівлі-продажу;
- сертифікат відповідності;
- висновок експертного дослідження (для вживаних імпортних авто).
Записатися на послугу можна через “Е-запис” на сайті ГСЦ МВС або через мобільний застосунок. Також зареєструватися можна безпосередньо у терміналі сервісного центру — у день звернення, якщо будуть вільні місця у черзі.