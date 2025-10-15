Укр
Скільки податку платити при першій реєстрації авто

Скільки доведеться заплатити українській державі за першу реєстрацію вживаного та нового транспортного засобу.
Податок при першій реєстрації

Євген Гудущан
Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Це одноразовий платіж, який стосується як нових авто з автосалону, так і вживаних, ввезених з інших країн.

Скільки потрібно віддати державі

Розмір збору залежить від вартості автомобіля без ПДВ і у 2025 році становить:

  • до 499 620 грн – 3%;
  • від 499 620 до 878 120 грн – 4%;
  • понад 878 120 грн – 5%.
  • електромобілі при першій реєстрації звільняються від цього збору.

На підставі чого визначається вартість авто

  • для нового авто – за договором купівлі-продажу;
  • для вживаного, ввезеного з-за кордону – за вантажно-митною декларацією.

Процедура після ввезення авто з-за кордону

  • Отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в акредитованому органі.
  • Провести експертне дослідження в Експертній службі МВС (перевірка VIN-кодів і документів).
  • Зареєструвати автомобіль у будь-якому сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання.

Які документи вимагають

  • паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;
  • ідентифікаційний код;
  • довіреність (якщо звертається представник);
  • митні документи (для авто з-за кордону);
  • договір купівлі-продажу;
  • сертифікат відповідності;
  • висновок експертного дослідження (для вживаних імпортних авто).

Записатися на послугу можна через “Е-запис” на сайті ГСЦ МВС або через мобільний застосунок. Також зареєструватися можна безпосередньо у терміналі сервісного центру — у день звернення, якщо будуть вільні місця у черзі.

