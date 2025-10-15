Скільки податку платити при першій реєстрації авто

Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Це одноразовий платіж, який стосується як нових авто з автосалону, так і вживаних, ввезених з інших країн.

Скільки потрібно віддати державі

Розмір збору залежить від вартості автомобіля без ПДВ і у 2025 році становить:

до 499 620 грн – 3%;

від 499 620 до 878 120 грн – 4%;

понад 878 120 грн – 5%.

електромобілі при першій реєстрації звільняються від цього збору.

На підставі чого визначається вартість авто

для нового авто – за договором купівлі-продажу;

для вживаного, ввезеного з-за кордону – за вантажно-митною декларацією.

Процедура після ввезення авто з-за кордону

Отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в акредитованому органі.

Провести експертне дослідження в Експертній службі МВС (перевірка VIN-кодів і документів).

Зареєструвати автомобіль у будь-якому сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання.

Які документи вимагають

паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;

ідентифікаційний код;

довіреність (якщо звертається представник);

митні документи (для авто з-за кордону);

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності;

висновок експертного дослідження (для вживаних імпортних авто).

Записатися на послугу можна через “Е-запис” на сайті ГСЦ МВС або через мобільний застосунок. Також зареєструватися можна безпосередньо у терміналі сервісного центру — у день звернення, якщо будуть вільні місця у черзі.