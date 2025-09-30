Взимку пальне буде дорожчати через чергове підвищення податків

Цього року зростання цін на пальне в Україні залишається відносно незначним до кінця року завдяки зменшенню волатильності світових цін на нафту, пише Укравтопром з посиланням на прогноз НБУ.

Проте з наступного року темпи зростання цін на пальне пришвидшаться насамперед через заплановане підвищення акцизного навантаження.

Нагадаємо, за прийнятим Верховною Радою законом наступного року зростуть акцизи:

на бензин – з €271,7 за 1000 літрів до €300,8;

на дизель – з €215,7 за 1000 літрів до €253,8;

на автогаз – з €173 за 1000 літрів до €198.

Закон України № 3878-IX запроваджує чотирирічний графік зростання ставок, який діятиме до 31 грудня 2027 року, з кінцевою метою досягнення європейських стандартів.