Укр
Ру

Зимой топливо будет дорожать из-за очередного повышения налогов

В следующем году рост цен на топливо ускорится из-за увеличения акцизного налога.
Топливо снова будет дорожать из-за повышения налогов - Auto24
Евгений Гудущан
logo30 сентября, 13:20
logo0
logo0 мин

В этом году рост цен на топливо в Украине остается относительно небольшим до конца года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть, пишет Укравтопром со ссылкой на прогноз НБУ.

Читайте также: Украинцы готовы переплачивать за чистый бензин без спирта

Однако со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся прежде всего из-за запланированного повышения акцизной нагрузки.

Напомним, по принятому Верховной Радой закону в следующем году вырастут акцизы:

  • на бензин – с €271,7 за 1000 литров до €300,8;
  • на дизель – с €215,7 за 1000 литров до €253,8;
  • на автогаз – с €173 за 1000 литров до €198.

Закон Украины № 3878-IX вводит четырехлетний график роста ставок, который будет действовать до 31 декабря 2027 года, с конечной целью достижения европейских стандартов.

#Налоги #Топливо #Законодательство #Новости