Зимой топливо будет дорожать из-за очередного повышения налогов

В этом году рост цен на топливо в Украине остается относительно небольшим до конца года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть, пишет Укравтопром со ссылкой на прогноз НБУ.

Однако со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся прежде всего из-за запланированного повышения акцизной нагрузки.

Напомним, по принятому Верховной Радой закону в следующем году вырастут акцизы:

на бензин – с €271,7 за 1000 литров до €300,8;

на дизель – с €215,7 за 1000 литров до €253,8;

на автогаз – с €173 за 1000 литров до €198.

Закон Украины № 3878-IX вводит четырехлетний график роста ставок, который будет действовать до 31 декабря 2027 года, с конечной целью достижения европейских стандартов.