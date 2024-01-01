Украинцы готовы переплачивать за чистый бензин без спирта

На станциях сети UPG даже возникли проблемы с наличием высокооктанового бензина upg100. Его просто раскупили. Об этом, как пишет enkorr.ua сообщается на официальной странице сети в Facebook.

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"Настоящий ажиотаж вокруг upg100. Его временно нет на АЗК – такого спроса мы действительно не ожидали", - говорится в сообщении. "Мы уже работаем над тем, чтобы пополнить запасы. Только upg100 вернется, сразу сообщим", - отметили в компании.

В комментарии для enkorr в компании объяснили, что повышенный спрос на upg100 в первую очередь связан с ростом заинтересованности водителей в топливе без этанола.

"Мы связываем это с тем, что upg100 - безэтанольный. В то же время хотим подчеркнуть: наши бензины А-95 и upg95 с содержанием этанола (Е5) полностью соответствуют европейским стандартам качества и являются безопасными для современных автомобилей", - отметили в UPG.

Напомним, что с 1 мая в Украине вступили в силу положения закона об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортном секторе. Согласно новым нормам, все автомобильные бензины, за исключением топлива с октановым числом 98 и выше, должны содержать не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).

Использование топлива с содержанием спирта не вредит новым и современным автомобилям, но для старых, тюнингованных и высокомощных автомобилей есть значительные риски. Подробнее о вреде, который может нанести использование топлива с содержанием спирта можно прочитать здесь.