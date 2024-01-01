Українці готові переплачувати за чистий бензин без спирту

На станціях мережі UPG навіть виникли проблеми з наявністю високооктанового бензину upg100. Його просто розкупили. Про це, як пише enkorr.ua повідомляється на офіційній сторінці мережі у Facebook.

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"Справжній ажіотаж навколо upg100. Його тимчасово немає на АЗК – такого попиту ми справді не очікували", — йдеться у повідомленні. "Ми вже працюємо над тим, щоб поповнити запаси. Щойно upg100 повернеться, одразу повідомимо", — зазначили у компанії.

У коментарі для enkorr у компанії пояснили, що підвищений попит на upg100 першочергово пов’язаний зі зростанням зацікавленості водіїв у пальному без етанолу.

"Ми повʼязуємо це з тим, що upg100 — безетанольний. Водночас хочемо підкреслити: наші бензини А-95 та upg95 із вмістом етанолу (Е5) повністю відповідають європейським стандартам якості й є безпечними для сучасних автомобілів", — зазначили в UPG.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні були чинності положення закону про обов’язкове використання рідкого біопалива у транспортному секторі. Згідно з новими нормами, всі автомобільні бензини, за винятком пального з октановим числом 98 і вище, повинні містити не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).

Використання пального зі вмістом спирту не шкодить новим та сучасним автомобілям, але для старіших, тюнінгованих та високопотужних автомобілів є значні ризики. Докладніше про шкоду, яку може нанести використання пального зі вмістом спирту можна прочитати тут.