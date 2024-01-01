Бензин зі спиртом на всіх АЗС: які ризики для українців з 1 травня

Бензин з навіть невисоким вмістом спирту може завдати шкоди старим автомобілям, яких в українському автопарку переважна більшість. Окрім того, для виконання норми закону у операторів ринку повинні бути відповідні ресурси. А є вони не у всіх. Докладніше про цю неоднозначну норму закону розповів директор в Консалтингової групи А-95 Сергей Куюн.

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Навіщо це роблять?

Є кілька причин. Перша – екологія. При згоранні спирту викиди менші. Спирт – відновлювальна енергія. При цьому реальних цифр про зменшення шкідливих викидів ніхто не наводить.

Друга – енергобезпека. В Європі, як і в Україні, недостатньо своєї нафти й нафтопродуктів. Заміщення бодай частини імпортних моторних палив на спирт, який можна виробляти на континенті, – зниження енергозалежності.

Третя, суто українська: як “кандидат на членство в ЄС” маємо впроваджувати європейські норми. Логічно було б запровадити такі норми безпосередньо перед вступом до Союзу, але ж невідомо коли це станеться. І чи станеться взагалі.

Четверта. Після 24.02.2022 р. експорт української агропродукції став проблематичним, логістика – довгою й дорогою. Переробляти в країні ту ж кукурудзу в спирт замість експорту – часткове розв’язання проблеми. Парламент і уряд пішли на це.

Чи доречно це робити саме зараз?

Ні. Поляки йшли до біо 10 років, нам депутати дали рік. Начебто планували, що запровадять після закінчення воєнного стану, і це було б правильно, але ні.

Бо як виробляють біобензин? Базовий бензин (близький за характеристиками до А-92) змішують зі спиртом на нафтобазах. А що таке зараз нафтобаза? Правильно, мішень для шахеда/ракети. Отже, всі, хто тільки може, везтимуть готовий бензин з 5% біо з Європи та стимулюватимуть європейських, а не українських спиртовиків.

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Таким чином надії останніх на збут їхнього біоетанолу виявились марними. Хоча трошки, звісно, продадуть.

Що буде з ціною пального?

У закупівлі він реально дорожчий. Е5 не стандартний для європейських виробників, бо вони випускають Е10 – поточний стандарт для більшості країн східної Європи. Він значно дорожчий ніж чистий бензин.

Для випуску Е5 виробникам необхідно облаштувати окремі виробничі потужності – резервуари, наливні естакади тощо. За це вони з нас просять $15-25/т. Це 50-80 коп./л. Є надія, що через падіння цін на нафту ми в травні отримаємо -3 грн/л, і ніхто нічого не помітить.

Чи безпечно це для автомобілів?

В Європі обов’язкове додавання біоетанолу діє вже понад 15 років і це одна з причин чому зараз проблем там не виникає. Але для українських реалій зі значно старшим автопарком ризики досить високі. Спирт має набагато сильніші розчинні властивості. Отже вся “муть” з бака, яка накопичувалась роками, розчиниться у спирті та піде далі по системі засмічуючи паливні насоси, фільтра, форсунки та інші компоненти системи.

Головна проблема

Біоетанол гігроскопічний, тобто абсорбує воду. Після цього бензинова суміш розшаровується і втрачає свої експлуатаційні властивості.

Постачальник може закупити якісний Е5, але якщо у нього у бензовозі, резервуарі на нафтобазі або АЗС є підтоварна вода – будуть проблеми.

Тобто особливості переходу на біобензини – це принципово нова технологічна культура. Складно уявити, що там відбувається на більшості бюджетних заправок, а іноді й цілком респектабельних (зовні) АЗС. Бо технологічна культура вимагає грошей – на персонал, на підтримку інфраструктури, на лабораторії…

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Більшість великих операторів ринку вже почали зачистку місткостей. І всі бояться. Бо де трапиться “штанга”, ніхто не знає. Розробляють сценарії реагування та врегулювання проблемних ситуацій.

Очевидно, що перші два місяці – травень і червень – будуть сповненими сюрпризів, прокльонів і скарг. Працівники автосервісів також мають бути готові до збільшення потоку клієнтів.

Що можна рекомендувати?

Як мінімум ці два місяці не варто шукати мінімальних цін на бензин. Той, хто дбає про якість, дешево продавати не може. Та й у разі чого нормальна мережа з іменем боїться репутаційних ризиків, які неодмінно будуть. Тому постарається зробити усе можливе для пом’якшення наслідків.

Для власників стареньких авто можна рекомендувати завчасно замінити паливний фільтр та підготуватись до можливих проблем фінансово та морально. У більшості випадків це не надто складні операції: чистка бака, промивка форсунок тощо. Але краще коли візит на автосервіс буде передбачуваним, а не спонтанним.