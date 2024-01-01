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Закон про додавання спирту в бензин буде проблематично виконати

Верховна Рада законом зобов’язала операторів змішувати бензин зі спиртом. Це несе певні ризики для технічного стану авто та створює додаткові складнощі імпортерам та продавцям пального.
Закон про додавання спирту в бензин зашкодить як бізнесу так і громадянам - Auto24

Додавання спирту в бензин

Євген Гудущан
logo18 червня, 11:05
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Виконати норму про обов’язкове додавання 5% біоетанолу у бензини буде проблематично з огляду на безпекову ситуацію, тож таке пальне везтимуть з-за кордону. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» в ефірі «Українського радіо».

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Як зазначив експерт, будь-який готовий бензин, той же 95-й, – це суміш зі збалансованими характеристиками, яка відповідає техрегламенту як за вмістом речовин, так і за експлуатаційними характеристиками.

«Коли ти щось додаєш, відповідно, ти цю формулу змінюєш. У разі з біоетанолом – це, зокрема, вміст кисню, він починає зростати, а на це вже буде реагувати паливна система автомобіля, – пояснив Куюн. – Тож, аби не допустити виходу за межі формули, скажімо, щодо того ж кисню, додавати біоетанол потрібно у спеціальному резервуарі, під постійним лабораторним контролем, а “на око” воно не працює».

Проте, з його слів, ухвалення зазначеного законопроєкту мало комплексну мету, одна з основних складових якої – це аграрне лобі. «Ця історія насправді є реальним драйвером, який продавив нарешті цю норму, тому що вони це виробляють, і вони хочуть це продавати», – каже Куюн. Та оскільки інші галузі самі купувати таке пальне не хотіли, їх «законом зобов’язали це робити».

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Наріжним каменем проблеми залишається те, що виробники біоетанолу не хочуть розуміти, що додати біоетанол у бензин зовсім не означає вилити відро у бензовоз. «А вони кажуть: ви нас дурите, що так не можна, додаємо відро в бензовоз – і поїхали», – додає експерт. Однак потрібно жорстко дотримуватись технологічного процесу виготовлення такого бензину, що можливо тільки на нафтобазах, а не на колесах.

«Ну які сьогодні нафтобази? У нас за останній тиждень три вже спалили. Зараз бензин заїхав бензовозом із тієї ж Польщі, поїхав на заправку й злився. А тепер треба буде везти на нафтобазу, там його змішати з біоетанолом і молитися про те, щоб нічого не прилетіло. Та люди не чують цієї аргументації», – пояснює він.

Саме тому, як вважає очільник «А-95», поки тривають бойові дії, ринок не буде додавати біоетанол, а купуватиме в тій же Польщі, в Румунії вже готовий бензин із 5 відсотками біоетанолу.

«Вони ще й аплодувати нам будуть, тому що зараз наші компанії просять так званий безалкогольний бензин, тобто без спиртових домішок, бо він швидше псується, його важко транспортувати, його не бажано довго зберігати. А тепер їм взагалі не треба буде для українців робити окремий бензин, вони вантажитимуть уже готовий», – зазначає експерт.

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При цьому уточнює, що так може бути тільки на період бойових дій. А коли нафтобази можна буде використовувати спокійно, ця програма, з його слів, запрацює.

«Ми бачимо з останніх новин, що ОККО сьогодні підписала кредитну угоду на будівництво великого заводу з виробництва біоетанолу. Це – сигнал, що ця індустрія буде цим займатися, але в інших безпекових умовах», – підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада в цілому ухвалила закон про обов'язкове додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5% (об'ємних) з 1 травня 2025 року.

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