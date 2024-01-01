Закон про додавання спирту в бензин буде проблематично виконати

Виконати норму про обов’язкове додавання 5% біоетанолу у бензини буде проблематично з огляду на безпекову ситуацію, тож таке пальне везтимуть з-за кордону. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» в ефірі «Українського радіо».

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Як зазначив експерт, будь-який готовий бензин, той же 95-й, – це суміш зі збалансованими характеристиками, яка відповідає техрегламенту як за вмістом речовин, так і за експлуатаційними характеристиками.

«Коли ти щось додаєш, відповідно, ти цю формулу змінюєш. У разі з біоетанолом – це, зокрема, вміст кисню, він починає зростати, а на це вже буде реагувати паливна система автомобіля, – пояснив Куюн. – Тож, аби не допустити виходу за межі формули, скажімо, щодо того ж кисню, додавати біоетанол потрібно у спеціальному резервуарі, під постійним лабораторним контролем, а “на око” воно не працює».

Проте, з його слів, ухвалення зазначеного законопроєкту мало комплексну мету, одна з основних складових якої – це аграрне лобі. «Ця історія насправді є реальним драйвером, який продавив нарешті цю норму, тому що вони це виробляють, і вони хочуть це продавати», – каже Куюн. Та оскільки інші галузі самі купувати таке пальне не хотіли, їх «законом зобов’язали це робити».

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Наріжним каменем проблеми залишається те, що виробники біоетанолу не хочуть розуміти, що додати біоетанол у бензин зовсім не означає вилити відро у бензовоз. «А вони кажуть: ви нас дурите, що так не можна, додаємо відро в бензовоз – і поїхали», – додає експерт. Однак потрібно жорстко дотримуватись технологічного процесу виготовлення такого бензину, що можливо тільки на нафтобазах, а не на колесах.

«Ну які сьогодні нафтобази? У нас за останній тиждень три вже спалили. Зараз бензин заїхав бензовозом із тієї ж Польщі, поїхав на заправку й злився. А тепер треба буде везти на нафтобазу, там його змішати з біоетанолом і молитися про те, щоб нічого не прилетіло. Та люди не чують цієї аргументації», – пояснює він.

Саме тому, як вважає очільник «А-95», поки тривають бойові дії, ринок не буде додавати біоетанол, а купуватиме в тій же Польщі, в Румунії вже готовий бензин із 5 відсотками біоетанолу.

«Вони ще й аплодувати нам будуть, тому що зараз наші компанії просять так званий безалкогольний бензин, тобто без спиртових домішок, бо він швидше псується, його важко транспортувати, його не бажано довго зберігати. А тепер їм взагалі не треба буде для українців робити окремий бензин, вони вантажитимуть уже готовий», – зазначає експерт.

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При цьому уточнює, що так може бути тільки на період бойових дій. А коли нафтобази можна буде використовувати спокійно, ця програма, з його слів, запрацює.

«Ми бачимо з останніх новин, що ОККО сьогодні підписала кредитну угоду на будівництво великого заводу з виробництва біоетанолу. Це – сигнал, що ця індустрія буде цим займатися, але в інших безпекових умовах», – підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада в цілому ухвалила закон про обов'язкове додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5% (об'ємних) з 1 травня 2025 року.