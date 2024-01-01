Закон о добавлении спирта в бензин будет проблематично выполнить

Выполнить норму об обязательном добавлении 5% биоэтанола в бензины будет проблематично, учитывая ситуацию с безопасностью, поэтому такое топливо будут везти из-за границы. Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" в эфире "Украинского радио".

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Как отметил эксперт, любой готовый бензин, тот же 95-й, – это смесь со сбалансированными характеристиками, которая соответствует техрегламенту как по содержанию веществ, так и по эксплуатационным характеристикам.

"Когда ты что-то добавляешь, соответственно, ты эту формулу меняешь. В случае с биоэтанолом это в частности содержание кислорода, он начинает расти, а на это уже будет реагировать топливная система автомобиля, – объяснил Куюн. – Поэтому чтобы не допустить выхода за пределы формулы, скажем, относительно того же кислорода, добавлять биоэтанол нужно в специальном резервуаре, под постоянным лабораторным контролем, а на глаз оно не работает".

Однако, по его словам, принятие указанного законопроекта имело комплексную цель, одна из основных составляющих которой – это аграрное лобби. "Эта история на самом деле является реальным драйвером, который продавил наконец эту норму, потому что они это производят, и они хотят это продавать", – говорит Куюн. Но поскольку другие отрасли сами покупать такое топливо не хотели, их "законом обязали это делать".

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Краеугольным камнем проблемы остается то, что производители биоэтанола не хотят понимать, что добавить биоэтанол в бензин вовсе не означает вылить ведро в бензовоз. "А они говорят: вы нас обманываете, что так нельзя, добавляем ведро в бензовоз – и поехали", – добавляет эксперт, акцентируя, что так нельзя, потому что нужно жестко придерживаться технологического процесса изготовления такого бензина, что возможно только на нефтебазах, а не на колесах.

"Ну какие сегодня нефтебазы? У нас за последнюю неделю три уже сожгли. Сейчас бензин заехал бензовозом из той же Польши, поехал на заправку и слился. А теперь надо будет везти на нефтебазу, там его смешать с биоэтанолом и молиться о том, чтобы ничего не прилетело. Но люди не слышат этой аргументации", – объясняет он.

Именно поэтому, как считает глава "А-95", пока продолжаются боевые действия, рынок не будет добавлять биоэтанол, а будет покупать в той же Польше, в Румынии уже готовый бензин с 5%-ми биоэтанола.

"Они еще и аплодировать нам будут, потому что сейчас наши компании просят так называемый безалкогольный бензин, то есть без спиртовых примесей, потому что он быстрее портится, его трудно транспортировать, его не желательно долго хранить. А теперь им вообще не надо будет для украинцев делать отдельный бензин, они будут грузить уже готовый", – отмечает эксперт.

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При этом уточняет, что так может быть только на период боевых действий. А когда нефтебазы можно будет использовать спокойно, эта программа, с его слов, заработает.

"Мы видим из последних новостей, что ОККО сегодня подписала кредитное соглашение на строительство крупного завода по производству биоэтанола. Это – сигнал, что эта индустрия будет этим заниматься, но в других безопасных условиях", – подытожил он.

Напомним, Верховная Рада в целом приняла закон об обязательном добавлении биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных) с 1 мая 2025 года.