Принятие "биоэтанольного" закона повлечет подорожание бензина и рост серого рынка.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) сообщает о рисках и проблемах для рынка топлива в случае преждевременного введения в Украине обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов.

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Об этом говорится в официальном обращении НАУ к председателям комитетов Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, транспорта и инфраструктуры, экономического развития, финансов, а также налоговой и таможенной политики, сообщает пресс-служба НАУ.

В частности, эксперты профильной ассоциации считают принятие этого законопроекта преждевременным в связи с тем, что:

добавление биоэтанола, изготовленного из зерновых культур, к бензину не соответствует последним европейским экологическим инициативам и тенденциям по сокращению выбросов парниковых газов: Европа последнее десятилетие концентрируется на использовании биотоплива, изготовленного из отходов, а не из специально выращенных зерновых;

весь мир движется в сторону электромобильности, применения водородных технологий и возобновляемой энергии в транспорте и отказывается от топлива с выбросами СО2. Соответственно, стимулирование инвестирования в инфраструктуру для производства биоэтанола и смешивания биоэтанола с бензином не имеет перспектив;

добавление биоэтанола приведет к росту стоимости бензина для конечного потребителя на 70 коп. / литр и дальнейшего перехода потребителей на дизельное топливо и сжиженный газ. Соответственно, потери государственного бюджета из-за перехода на нефтепродукты с более низкими акцизными ставками составят 2,4 млрд. грн в год;

без введения действенных механизмов очистки рынка топлива от нелегальных схем данный закон приведет к еще большему росту серого рынка, который под вывеской альтернативного топлива будет продавать дешевый нефтяной бензин, и к усилению демпинга прозрачных легальных игроков рынка. Из-за увеличения доли нелегального рынка государственный бюджет будет дополнительно терять 2,8 млрд. грн в год;

введение данного закона приведет к росту теневого рынка реализации спирта и к росту потерь бюджета от недополученных акцизов с продажи алкогольных напитков, ведь введение обязательных квот на биоэтанол позволит спиртовым заводам получить дополнительный канал сбыта спирта по нелегальным схемам;

законопроект является исключительно лоббистским и лоббирует интересы только текущих владельцев спиртовых заводов. Введение обязательных квот на добавление биоэтанола в бензин создаст годовой спрос в размере 100 тыс. т. биоэтанола. Уже сейчас текущие мощности позволяют производить такое количество биоэтанола, поэтому все аргументы, что данный закон поможет заинтересовать инвесторов в приватизации неработающих спиртовых заводов и создать дополнительные рабочие места, не являются правдивыми. Государство должно работать над другими механизмами запуска спиртовой отрасли;

этот закон будет иметь негативный эффект на конкурентоспособность украинской экономики и платежный баланс. Замещение импортного бензина по цене 361 USD / 1 тыс. литров на биоэтанол, который можно экспортировать по цене 697 USD / 1 тыс. литров, приведет к оттоку валюты из Украины. В годовом исчислении это составит 45 млн USD оттока по платежному балансу и столько же минус к ВВП.

“Учитывая возможные негативные последствия, НАУ призвала народных депутатов воздержаться от принятия законопроекта от 05.11.2020 года № 3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта”, – говорится в сообщении.

Ранее НАУ уже обращала внимание народных депутатов на необходимость достижения ряда важных предпосылок для рынка перед введением обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов, чтобы предотвратить негативные последствия для рынка и потребителей.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 июня поддержала в первом чтении законопроект № 3356-Д об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильные бензины.

Проект закона предусматривает введение с 1 мая 2022 г обязательной квоты на добавление биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных). Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на бензины, приобретаемые Государственным агентством резерва и Министерством обороны.