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Названо найпопулярніші автомобілі січня у ЄС

У першій десятці європейських бестселерів січня поточного року немає жодного електромобіля.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів січня у ЄС - Auto24

Dacia Sandero

Євген Гудущан
logo19 березня, 12:40
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Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи (включаючи 43 країни) у січні 2025 році очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто. Такі результати продажів наводить Укравтопром.

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Відносно січня минулого року попит на Dacia Sandero в Європі зменшився на 14,6%.

ТОП-10 січня 2025року:

  1. Dacia Sandero - 21731 од. (-14,6%);
  2. Dacia Duster - 19015 од. (+12,7%);
  3. Volkswagen Golf - 18822 од. (-5,3%);
  4. Volkswagen T-Roc – 18248 од. (+9,5%);
  5. Renault Clio - 16995 од. (+0%);
  6. Volkswagen Tiguan - 16831 од. (+20,8%);
  7. Citroen C3 – 15796 од. (-5,7%);
  8. Skoda Octavia - 15081 од. (-9%);
  9. Toyota Corolla - 15077 од. (-11,8%);
  10. Opel Corsa - 14742 од. (-4,2%).
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