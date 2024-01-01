Названо найпопулярніші автомобілі січня у ЄС

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи (включаючи 43 країни) у січні 2025 році очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто. Такі результати продажів наводить Укравтопром.

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Відносно січня минулого року попит на Dacia Sandero в Європі зменшився на 14,6%.

ТОП-10 січня 2025року: