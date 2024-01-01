Названо найпопулярніші автомобілі січня у ЄС

Dacia Sandero
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Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи (включаючи 43 країни) у січні 2025 році очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто. Такі результати продажів наводить Укравтопром.
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Відносно січня минулого року попит на Dacia Sandero в Європі зменшився на 14,6%.
ТОП-10 січня 2025року:
- Dacia Sandero - 21731 од. (-14,6%);
- Dacia Duster - 19015 од. (+12,7%);
- Volkswagen Golf - 18822 од. (-5,3%);
- Volkswagen T-Roc – 18248 од. (+9,5%);
- Renault Clio - 16995 од. (+0%);
- Volkswagen Tiguan - 16831 од. (+20,8%);
- Citroen C3 – 15796 од. (-5,7%);
- Skoda Octavia - 15081 од. (-9%);
- Toyota Corolla - 15077 од. (-11,8%);
- Opel Corsa - 14742 од. (-4,2%).