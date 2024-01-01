Названы самые популярные автомобили января в ЕС

Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы (включая 43 страны) в январе 2025 года возглавила Dacia Sandero с результатом 21731 проданных авто. Такие результаты продаж приводит Укравтопром.

Читайте также: Названы самые популярные подержанные авто из США, которые импортировали в Украину

Относительно января прошлого года спрос на Dacia Sandero в Европе уменьшился на 14,6%.

ТОП-10 января 2025 года: