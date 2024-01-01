Названы самые популярные автомобили января в ЕС

Дачия Сандеро
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Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы (включая 43 страны) в январе 2025 года возглавила Dacia Sandero с результатом 21731 проданных авто. Такие результаты продаж приводит Укравтопром.
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Относительно января прошлого года спрос на Dacia Sandero в Европе уменьшился на 14,6%.
ТОП-10 января 2025 года:
- Dacia Sandero - 21731 ед. (-14,6%);
- Dacia Duster - 19015 ед. (+12,7%);
- Volkswagen Golf - 18822 ед. (-5,3%);
- Volkswagen T-Roc – 18248 ед. (+9,5%);
- Renault Clio - 16995 ед. (+0%);
- Volkswagen Tiguan - 16831 ед. (+20,8%);
- Citroen C3 – 15796 ед. (-5,7%);
- Skoda Octavia - 15081 ед. (-9%);
- Toyota Corolla - 15077 ед. (-11,8%);
- Opel Corsa - 14742 ед. (-4,2%).