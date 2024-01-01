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Названы самые популярные автомобили января в ЕС

В первой десятке европейских бестселлеров января текущего года нет ни одного электромобиля.
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей января в ЕС - Auto24

Дачия Сандеро

Евгений Гудущан
logo19 марта, 12:40
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Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы (включая 43 страны) в январе 2025 года возглавила Dacia Sandero с результатом 21731 проданных авто. Такие результаты продаж приводит Укравтопром.

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Относительно января прошлого года спрос на Dacia Sandero в Европе уменьшился на 14,6%.

ТОП-10 января 2025 года:

  1. Dacia Sandero - 21731 ед. (-14,6%);
  2. Dacia Duster - 19015 ед. (+12,7%);
  3. Volkswagen Golf - 18822 ед. (-5,3%);
  4. Volkswagen T-Roc – 18248 ед. (+9,5%);
  5. Renault Clio - 16995 ед. (+0%);
  6. Volkswagen Tiguan - 16831 ед. (+20,8%);
  7. Citroen C3 – 15796 ед. (-5,7%);
  8. Skoda Octavia - 15081 ед. (-9%);
  9. Toyota Corolla - 15077 ед. (-11,8%);
  10. Opel Corsa - 14742 ед. (-4,2%).
#Aвтобизнес #Новости