Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року

За підсумками перших двох місяців 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на focus2move.

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ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів у січні – лютому 2025р.: