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Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року

У першій десятці світових бестселерів п’ять рядків зайняли моделі Toyota.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів світу 2025 року - Auto24

Ford F-Series

Євген Гудущан
logo3 квітня, 11:00
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За підсумками перших двох місяців 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на focus2move.

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ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів у січні – лютому 2025р.:

  • Ford F-Series - 198557 од. (+91,1%);
  • Toyota RAV4 - 189392 од. (+20,6%);
  • Toyota Corolla - 171279 од. (-4,6%);
  • Honda CR-V - 134453 од. (+8,8%);
  • Toyota Camry - 103156 од. (+17,7%);
  • Kia Sportage - 96508 (+5,7%);
  • Tesla Model Y - 95956 од. (-41,8%);
  • Hyundai Tucson - 92329 од. (-4,5%);
  • Toyota Hilux - 87768 (+0,1%);
  • Toyota Yaris - 84877 од. (+6,1%).
#Автобізнес #Новини