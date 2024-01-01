Укр
Ру

Названо найпопулярніші "свіжі" автомобілі лютого

Складено рейтинг найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років. Левову частку склали електромобілі.
Складено рейтинг найпопулярніших "свіжих" автомобілів лютого - Auto24
Євген Гудущан
logo23 березня, 13:40
logo0
logo0 хв

У минулому місяці українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Де в Україні продаються більш "свіжі" вживані авто

Нагадаємо, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 33%
  • Гібридні – 8%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 430 од.;
  2. Tesla Model 3 - 285 од.;
  3. Nissan Rogue - 129 од.;
  4. Kia Niro - 129 од.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 118 од.;
  6. Chevrolet Bolt - 116 од.;
  7. Hyundai Kona - 112 од.;
  8. Volkswagen Tiguan - 102 од.;
  9. Audi Q5 - 90 од.;
  10. Mazda CX5 - 87 од.
#Автобізнес #Новини