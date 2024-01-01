Названо найпопулярніші "свіжі" автомобілі лютого

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У минулому місяці українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 33%
- Гібридні – 8%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 430 од.;
- Tesla Model 3 - 285 од.;
- Nissan Rogue - 129 од.;
- Kia Niro - 129 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 118 од.;
- Chevrolet Bolt - 116 од.;
- Hyundai Kona - 112 од.;
- Volkswagen Tiguan - 102 од.;
- Audi Q5 - 90 од.;
- Mazda CX5 - 87 од.