Названо найпопулярніші "свіжі" автомобілі лютого

У минулому місяці українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 33%

Гібридні – 8%;

Дизельні – 7%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: