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Названы самые популярные "свежие" автомобили февраля

Составлен рейтинг самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет. Львиную долю составили электромобили.
Составлен рейтинг самых популярных "свежих" автомобилей февраля - Auto24
Евгений Гудущан
logo23 марта, 13:40
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В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 33%
  • Гибридные – 8%;
  • Дизельные – 7%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 430 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 285 ед.;
  3. Nissan Rogue - 129 ед.;
  4. Kia Niro - 129 ед.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 118 ед.;
  6. Chevrolet Bolt - 116 ед.;
  7. Hyundai Kona - 112 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan - 102 ед.;
  9. Audi Q5 - 90 ед.;
  10. Mazda CX5 - 87 ед.
#Aвтобизнес #Новости