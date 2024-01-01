Названы самые популярные "свежие" автомобили февраля

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В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли четверть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 33%
- Гибридные – 8%;
- Дизельные – 7%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 430 ед.;
- Tesla Model 3 - 285 ед.;
- Nissan Rogue - 129 ед.;
- Kia Niro - 129 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 118 ед.;
- Chevrolet Bolt - 116 ед.;
- Hyundai Kona - 112 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 102 ед.;
- Audi Q5 - 90 ед.;
- Mazda CX5 - 87 ед.