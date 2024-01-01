Названы самые популярные "свежие" автомобили февраля

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Где в Украине продаются более "свежие" подержанные авто

Напомним, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 33%

Гибридные – 8%;

Дизельные – 7%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: