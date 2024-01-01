Названы самые популярные автомобили мира 2025 года

По итогам первых двух месяцев 2025 года лидером мирового рынка новых авто стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move.

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ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе – феврале 2025г: