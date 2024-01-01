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Названы самые популярные автомобили мира 2025 года

В первой десятке мировых бестселлеров пять строчек заняли модели Toyota.
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей мира 2025 года - Auto24

Форд F-серии

Евгений Гудущан
logo3 апреля, 11:00
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По итогам первых двух месяцев 2025 года лидером мирового рынка новых авто стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move.

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ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе – феврале 2025г:

  • Ford F-Series - 198557 ед. (+91,1%);
  • Toyota RAV4 - 189392 ед. (+20,6%);
  • Toyota Corolla - 171279 ед. (-4,6%);
  • Honda CR-V - 134453 ед. (+8,8%);
  • Toyota Camry - 103156 ед. (+17,7%);
  • Kia Sportage - 96508 (+5,7%);
  • Tesla Model Y - 95956 ед. (-41,8%);
  • Hyundai Tucson - 92329 ед. (-4,5%);
  • Toyota Hilux - 87768 (+0,1%);
  • Toyota Yaris - 84877 ед. (+6,1%).
#Aвтобизнес #Новости