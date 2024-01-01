Названы самые популярные автомобили мира 2025 года

Форд F-серии
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По итогам первых двух месяцев 2025 года лидером мирового рынка новых авто стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move.
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ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе – феврале 2025г:
- Ford F-Series - 198557 ед. (+91,1%);
- Toyota RAV4 - 189392 ед. (+20,6%);
- Toyota Corolla - 171279 ед. (-4,6%);
- Honda CR-V - 134453 ед. (+8,8%);
- Toyota Camry - 103156 ед. (+17,7%);
- Kia Sportage - 96508 (+5,7%);
- Tesla Model Y - 95956 ед. (-41,8%);
- Hyundai Tucson - 92329 ед. (-4,5%);
- Toyota Hilux - 87768 (+0,1%);
- Toyota Yaris - 84877 ед. (+6,1%).