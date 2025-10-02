Укр
Ру

Названо найпопулярніші нові автомобілі вересня

Чотири авто з першої десятки – електричні. Такий попит пов’язаний з закінченням пільгового періоду ввезення електричок.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів вересня - Auto24

ФОТО: Volkswagen |

Volkswagen ID.Unyx

Євген Гудущан
logo2 жовтня, 10:26
logo0
logo0 хв

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто здобув китайський електрокросовер Volkswagen ID.Unyx. Другим за популярністю став Renault Duster. А “бронзу” місяця отримав Toyota RAV-4.

Читайте також: BMW тестує свій найбільший електрокросовер: що це за модель

До ТОП-10 нових легковиків вересня 2025 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Volkswagen ID.Unyx - 432 од.;
  2. Renault Duster - 406 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 292 од.;
  4. BYD Song Plus - 280 од.;
  5. Hyundai Tucson - 224 од.;
  6. Skoda Kodiaq - 182 од.;
  7. Mazda CX5 - 165 од.;
  8. BYD Leopard 3 - 150 од.;
  9. Honda eNS1 - 143 од.;
  10. Toyota Land Cruiser Prado - 136 од.
#Автобізнес #Новини