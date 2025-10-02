Названо найпопулярніші нові автомобілі вересня

ФОТО: Volkswagen |
Volkswagen ID.Unyx
За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто здобув китайський електрокросовер Volkswagen ID.Unyx. Другим за популярністю став Renault Duster. А “бронзу” місяця отримав Toyota RAV-4.
До ТОП-10 нових легковиків вересня 2025 р., за версією Укравтопрому, увійшли:
- Volkswagen ID.Unyx - 432 од.;
- Renault Duster - 406 од.;
- Toyota RAV-4 - 292 од.;
- BYD Song Plus - 280 од.;
- Hyundai Tucson - 224 од.;
- Skoda Kodiaq - 182 од.;
- Mazda CX5 - 165 од.;
- BYD Leopard 3 - 150 од.;
- Honda eNS1 - 143 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 136 од.