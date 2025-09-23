BMW тестує свій найбільший електрокросовер: що це за модель

Як відомо, BMW планує випустити декілька електричних моделей протягом наступних п’яти років. Першою з них став новий iX3 2026 року, що дебютував на автосалоні в Мюнхені. Тепер стало відомо, що найбільшим електричним кросовером буде новий iX7. Шпигуни Carscoops поділились детальними зображеннями прототипу новинки.

Цікаво, що німецький автовиробник ніколи не пропонував електричні версії для X5 та X7, але ось-ось це зміниться. Новий iX5 дебютує вже наступного року, а iX7, як очікується – у 2027 році. Обидві моделі матимуть дизайнерську мову Neue Klasse, яка вже була представлена на iX3, але в їх основу покладено оновлену версію старої архітектури CLAR, яку використовують поточні X5 та X7.

Однак, оскільки бензинова та електричні версії X7 G67 мають одну й ту саму платформу, відмінності в стилі між ними навряд чи будуть суттєвими. До того ж автівки навряд чи зможуть повністю перейняти вигляд Neue Klasse. На кадрах помітно, що новий iX7 матиме велику решітку радіатора та розділену оптику.

Вірогідно, флагманський позашляховик матиме батареєю ємністю понад 110 кВт-год. Що стосується потужності, новий iX3 дебютував у версії 50 xDrive на 345 кВт (469 к.с.), проте більшому iX7 знадобиться вища потужність – на рівні 800 кінських сил. Цілком можливо, що згодом дебютує версія Alpina з додатковими 100 кінськими силами.