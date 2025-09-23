BMW тестирует свой самый большой электрокроссовер: что это за модель

Как известно, BMW планирует выпустить несколько электрических моделей в течение следующих пяти лет. Первой из них стал новый iX3 2026 года, дебютировавший на автосалоне в Мюнхене. Теперь стало известно, что самым большим электрическим кроссовером будет новый iX7. Шпионы Carscoops поделились детальными изображениями прототипа новинки.

Интересно, что немецкий автопроизводитель никогда не предлагал электрические версии для X5 и X7, но вот-вот это изменится. Новый iX5 дебютирует уже в следующем году, а iX7, как ожидается – в 2027 году. Обе модели будут иметь дизайнерский язык Neue Klasse, который уже был представлен на iX3, но в их основу положена обновленная версия старой архитектуры CLAR, которую используют текущие X5 и X7.

Однако, поскольку бензиновая и электрические версии X7 G67 имеют одну и ту же платформу, различия в стиле между ними вряд ли будут существенными. К тому же машины вряд ли смогут полностью перенять вид Neue Klasse. На кадрах заметно, что новый iX7 будет иметь большую решетку радиатора и разделенную оптику.

Вероятно, флагманский внедорожник будет обладать батареей емкостью более 110 кВт-ч. Что касается мощности, новый iX3 дебютировал в версии 50 xDrive на 345 кВт (469 л.с.), однако большему iX7 понадобится более высокая мощность – на уровне 800 лошадиных сил. Вполне возможно, что впоследствии дебютирует версия Alpina с дополнительными 100 лошадиными силами.