Укр
Ру

Названы самые популярные новые автомобили сентября

Четыре авто из первой десятки – электрические. Такой спрос связан с окончанием льготного периода ввоза электричек.
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сентября - Auto24

ФОТО: Фольксваген|

Volkswagen ID.Unyx

Евгений Гудущан
logo2 октября, 10:26
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто получил китайский электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx. Вторым по популярности стал Renault Duster. А “бронзу” месяца получил Toyota RAV-4.

Читайте также: BMW тестирует свой самый большой электрокроссовер: что это за модель

В ТОП-10 новых легковушек сентября 2025 г., по версии Укравтопрома, вошли:

  1. Volkswagen ID.Unyx - 432 ед.;
  2. Renault Duster - 406 ед.;
  3. Toyota RAV-4 - 292 ед.;
  4. BYD Song Plus - 280 ед.;
  5. Hyundai Tucson - 224 ед.;
  6. Skoda Kodiaq - 182 ед.;
  7. Mazda CX5 - 165 ед.;
  8. BYD Leopard 3 - 150 ед.;
  9. Honda eNS1 - 143 ед.;
  10. Toyota Land Cruiser Prado - 136 ед.
#Новости #Aвтобизнес