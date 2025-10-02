Названы самые популярные новые автомобили сентября

ФОТО: Фольксваген|
Volkswagen ID.Unyx
Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто получил китайский электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx. Вторым по популярности стал Renault Duster. А “бронзу” месяца получил Toyota RAV-4.
Читайте также: BMW тестирует свой самый большой электрокроссовер: что это за модель
В ТОП-10 новых легковушек сентября 2025 г., по версии Укравтопрома, вошли:
- Volkswagen ID.Unyx - 432 ед.;
- Renault Duster - 406 ед.;
- Toyota RAV-4 - 292 ед.;
- BYD Song Plus - 280 ед.;
- Hyundai Tucson - 224 ед.;
- Skoda Kodiaq - 182 ед.;
- Mazda CX5 - 165 ед.;
- BYD Leopard 3 - 150 ед.;
- Honda eNS1 - 143 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 136 ед.