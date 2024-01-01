Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому році став кросовер Mazda CX5.
У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 2% менше, ніж у 2023р.
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Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023р. вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 40%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому році став кросовер Mazda CX5.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 - 1738 од.;
- KIA Sportage - 1582 од.;
- Renault Duster - 1553 од.;
- Skoda Octavia - 1278 од.;
- Hyundai tucson - 1210 од.
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими моторами збільшився на 9%, до 105,3 тис. од.
Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023р.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 7219 од.;
- Audi Q5 - 4578 од.;
- Volkswagen Tiguan - 4414 од.;
- Nissan Rogue - 4042 од.;
- Renault Megane - 3922 од.