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Названо найпопулярніші бензинові авто 2024 року

У 2024 році частка бензинових авто на українському авторинку зменшилась на користь дизельних електричних та гібридних екземплярів.
Складено рейтинг найпопулярнішіх бензинових авто 2024 року - Auto24

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому році став кросовер Mazda CX5.

Євген Гудущан
logo17 січня, 11:25
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У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 2% менше, ніж у 2023р.

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Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023р. вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 40%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому році став кросовер Mazda CX5.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Mazda CX5 - 1738 од.;
  2. KIA Sportage - 1582 од.;
  3. Renault Duster - 1553 од.;
  4. Skoda Octavia - 1278 од.;
  5. Hyundai tucson - 1210 од.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими моторами збільшився на 9%, до 105,3 тис. од.

Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 7219 од.;
  2. Audi Q5 - 4578 од.;
  3. Volkswagen Tiguan - 4414 од.;
  4. Nissan Rogue - 4042 од.;
  5. Renault Megane - 3922 од.
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