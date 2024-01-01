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Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года

В 2024 году доля бензиновых авто на украинском авторынке уменьшилась в пользу дизельных электрических и гибридных экземпляров.
Составлен рейтинг самых популярных бензиновых авто 2024 года - Auto24

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом году стал кроссовер Mazda CX5.

Евгений Гудущан
logo17 января, 11:25
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В 2024 году автопарк Украины пополнили 27,9 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 2% меньше, чем в 2023г.

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Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2023г. они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас – 40%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом году стал кроссовер Mazda CX5.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  1. Mazda CX5 - 1738 ед.;
  2. KIA Sportage - 1582 ед.;
  3. Renault Duster - 1553 ед.;
  4. Skoda Octavia - 1278 ед.;
  5. Hyundai tucson - 1210 ед.

В то же время спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми моторами увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед.

Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023г.

Топ-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf - 7219 ед.;
  2. Audi Q5 - 4578 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan - 4414 ед.;
  4. Nissan Rogue - 4042 ед.;
  5. Renault Megane - 3922 ед.
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