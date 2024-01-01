Названы самые популярные бензиновые авто 2024 года

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом году стал кроссовер Mazda CX5.
В 2024 году автопарк Украины пополнили 27,9 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 2% меньше, чем в 2023г.
Читайте также: Сколько дизельных авто привезли в Украину в 2024 году
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2023г. они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас – 40%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом году стал кроссовер Mazda CX5.
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Mazda CX5 - 1738 ед.;
- KIA Sportage - 1582 ед.;
- Renault Duster - 1553 ед.;
- Skoda Octavia - 1278 ед.;
- Hyundai tucson - 1210 ед.
В то же время спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми моторами увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед.
Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023г.
Топ-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 7219 ед.;
- Audi Q5 - 4578 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 4414 ед.;
- Nissan Rogue - 4042 ед.;
- Renault Megane - 3922 ед.