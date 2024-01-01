Сколько дизельных авто привезли в Украину в 2024 году

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В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 14% меньше, чем в предыдущем году.
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Из них: 17,8 тыс. ед. новых (+28%) и 55,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%).
На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023г. Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 5246 ед.;
- Volkswagen Touareg - 1217 ед.;
- Toyota Hilux - 1072 ед.;
- Peugeot Landtrek - 826 ед.;
- Skoda Kodiaq - 774 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 5021 ед.;
- Skoda Octavia - 3924 ед.;
- Volkswagen Passat - 3731 ед.;
- Nissan Qashqai - 2943 ед.;
- Volkswagen Golf - 2050 ед.