Сколько дизельных авто привезли в Украину в 2024 году

В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 14% меньше, чем в предыдущем году.

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Из них: 17,8 тыс. ед. новых (+28%) и 55,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%).

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023г. Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 5246 ед.; Volkswagen Touareg - 1217 ед.; Toyota Hilux - 1072 ед.; Peugeot Landtrek - 826 ед.; Skoda Kodiaq - 774 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: