В Европе ожидается дефицит дизельных и 3-4 летних автомобилей

Дефицит 3-4-летних автомобилей

Несмотря на то, что глобальный кризис полупроводников может казаться делом прошлого, его последствия для авторынка все еще ощутимы. В 2021-2022 годах перебои в цепочке поставок привели к тому, что в мире было произведено значительно меньше новых авто, чем обычно.

"Колебания на рынке новых авто непосредственно влияют на сегмент подержанных автомобилей. Сейчас существует заметный дефицит транспортных средств, произведенных в 2021-2022 годах, и эта проблема сохранится. В категории 3-4-летних авто просто не будет выбора", –– отметил Матас Бузелис, эксперт авторынка компании carVertical, занимающейся автомобильной аналитикой.

Матас Бузелис, эксперт авторынка компании carVertical

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Эта ситуация также приведет к росту цен на авто в возрасте от 3 до 4-х лет, а нечестные продавцы могут воспользоваться этим, подделывая пробег транспортных средств, скрывая повреждения или другие дефекты и, таким образом, еще больше искусственно завышая цену почти новых авто на вторичном рынке.

Учитывая это покупатели должны критически оценить состояние авто, проверить его историю и убедиться, что данные о транспортном средстве, которые предоставляет продавец, являются точными.

Более низкие процентные ставки будут стимулировать продажу авто

Рынки новых и подержанных авто сильно пострадали от инфляции и роста процентных ставок. Многие водители выбрали более дешевые автомобили или отложили покупку до лучших времен.

Однако со стабилизацией процентных ставок в 2024 г. ожидается оживление европейского авторынка в 2025 г. Со снижением ставок авто становятся доступнее, что существенно влияет на поведение покупателей. Водители, что затягивали пояса в последние годы, могут ослабить кошельки в этом году.

Рынок электромобилей будет медленно расти

Неразвитая инфраструктура общественных зарядных станций и высокая стоимость замедляют рост рынка электромобилей. Несмотря на то, что некоторые водители могли бы приобрести электромобиль, их отпугивают высокие цены, по сравнению с подобными дизельными и бензиновыми моделями. В большинстве стран нехватка зарядных станций означает, что электромобили преимущественно выбирают те, кто может заряжать их дома.

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"На спрос на подержанные электромобили также может существенно повлиять рост популярности дешевых китайских электромобилей в Европе. Однако непонятно, будут ли водители покупать эти модели, учитывая их неопределенную надежность и обслуживание после продажи. Большинство покупателей предпочитают хорошо известным маркам", –– объяснил господин Бузелис.

Дизельные авто в Восточной Европе не подешевеют

Дизельные авто долго доминировали на рынке Западной Европы, но их господство постепенно завершается. Покупатели все чаще обращают внимание на гибриды и бензиновые авто, а более жесткие нормы выбросов вытесняют дизельный транспорт с рынка. Спад производства новых дизельных авто в Западной Европе влияет на предложение подержанных дизельных моделей в Восточной Европе.

Из-за такого ограниченного предложения дизельные авто в возрасте от 1 до 5 лет вероятно сохранят высокий спрос в Восточной Европе, что значительно замедлит их амортизацию. Это также означает, что покупатели будут иметь дело с более высокими ценами, чем ожидалось.

Год испытаний для европейских автопроизводителей

В 2025 г. ЕС снизил разрешенный уровень выбросов CO₂ от авто –– со 116 г/км до 94 г/км. За несоблюдение этих показателей производителей ждут штрафы за каждое проданное транспортное средство.

Низкий уровень продаж электромобилей и недоверие потребителей создают проблемы для всего авторынка. Австрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Италия уже выразили обеспокоенность относительно ужесточения норм выбросов и обратились в ЕС с запросом об отсрочке, аргументируя это тем, что штрафы повредят производителям и экономикам.

"Автопроизводители Европы вынуждены предлагать транспортные средства с низким спросом. Кроме того, новые авто становятся все дороже, что замедляет продажи и ставит под угрозу их тщетные попытки сохранить персонал. В следующем году отрасль должна пережить стремительное развитие, чтобы избежать кризиса, который кажется неизбежным. Европа должна действовать сейчас или столкнуться с последствиями жесткого регулирования и просто наблюдать, как конкуренция со стороны Китая бросает тень на отрасль континента", –– предполагает эксперт рынка подержанных авто.