В Європі очікується дефіцит дизельних та 3-4 річних авто

Дефіцит 3-4-річних автомобілів

Попри те, що глобальна криза напівпровідників може здаватися справою минулого, її наслідки для авторинку все ще відчутні. У 2021-2022 роках перебої в ланцюжку постачань призвели до того, що у світі було вироблено значно менше нових авто, ніж зазавичай.

«Коливання на ринку нових авто безпосередньо впливають на сегмент уживаних автомобілів. Наразі існує помітний дефіцит транспортних засобів, вироблених у 2021-2022 роках, і ця проблема збережеться. У категорії 3-4-річних авто просто не буде вибору», –– зазначив Матас Бузеліс, експерт авторинку компанії carVertical, що займається автомобільною аналітикою.

Матас Бузеліс, експерт авторинку компанії carVertical

До речі в яких регіонах України продають найдешевші автомобілі

Ця ситуація також призведе до зростання цін на авто віком від 3 до 4-х років, а нечесні продавці можуть скористатися цим, підробляючи пробіг транспортних засобів, приховуючи пошкодження чи інші дефекти й, таким чином, ще більше штучно завищуючи ціну майже нових авто на вторинному ринку.

З огляду на це покупці мають критично оцінити стан авто, перевірити його історію та пересвідчитися, що дані про транспортний засіб, які надає продавець, є точними.

Нижчі відсоткові ставки стимулюватимуть продаж авто

Ринки нових і вживаних авто сильно постраждали від інфляції та зростання відсоткових ставок. Багато водіїв обрали дешевші автомобілі чи відклали покупку до кращих часів.

Проте зі стабілізацією відсоткових ставок у 2024 р. очікується пожвавлення європейського авторинку у 2025 р. Зі зниженням ставок авто стають доступнішими, що суттєво впливає на поведінку покупців. Водії, що затягували паски в останні роки, можуть послабити гаманці цього року.

Ринок електромобілів повільно зростатиме

Нерозвинена інфраструктура громадських зарядних станцій та висока вартість сповільнюють зростання ринку електромобілів. Попри те, що деякі водії могли б придбати електромобіль, їх відлякують вищі ціни, порівняно з подібними дизельними й бензиновими моделями. У більшості країн брак зарядних станцій означає, що електромобілі переважно обирають ті, хто може заряджати їх удома.

Також у тему електромобілі дешевшають через суворі правила ЄС

«На попит щодо вживаних електромобілів також може суттєво вплинути зростання популярності дешевих китайських електромобілів у Європі. Проте незрозуміло, чи будуть водії купувати ці моделі, зважаючи на їх невизначену надійність та обслуговування після продажу. Більшість покупців надають перевагу добре відомим маркам», –– пояснив пан Бузеліс.

Дизельні авто у Східній Європі не подешевшають

Дизельні авто довго домінували на ринку Західної Європи, але їх панування поступово завершується. Покупці дедалі частіше звертають увагу на гібриди й бензинові авто, а жорсткіші норми викидів витісняють дизельний транспорт із ринку. Спад виробництва нових дизельних авто у Західній Європі впливає на пропозицію вживаних дизельних моделей у Східній Європі.

Через таку обмежену пропозицію дизельні авто віком від 1 до 5 років ймовірно збережуть високий попит у Східній Європі, що значно сповільнить їх амортизацію. Це також означає, що покупці матимуть справу з вищими цінами, ніж очікувалося.

Рік випробувань для європейських автовиробників

У 2025 р. ЄС знизив дозволений рівень викидів CO₂ від авто –– зі 116 г/км до 94 г/км. За недотримання цих показників на виробників чекають штрафи за кожен проданий транспортний засіб.

Низький рівень продажу електромобілів і недовіра споживачів створюють проблеми для всього авторинку. Австрія, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Італія вже висловили занепокоєння щодо посилення норм викидів і звернулися до ЄС із запитом про відтермінування, аргументуючи це тим, що штрафи зашкодять виробникам та економікам.

«Автовиробники Європи змушені пропонувати транспортні засоби з низьким попитом. Крім того, нові авто стають дедалі дорожчими, що сповільнює продаж і ставить під загрозу їхні марні спроби зберегти персонал. Наступного року галузь має пережити стрімкий розвиток, щоб уникнути кризи, яка здається неминучою. Європа має діяти зараз або зіткнутися з наслідками жорсткого регулювання й просто спостерігати, як конкуренція з боку Китаю кидає тінь на галузь континенту», –– припускає експерт ринку вживаних авто.