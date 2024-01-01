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В Європі очікується дефіцит дизельних та 3-4 річних авто

Авторинок дуже чутливий до глобальних економічних проблем, мінливої політичної ситуації та посилення норм викидів. Однак певні тенденції дають змогу передбачити майбутнє вже зараз. Отже, які зміни чекають на авторинок у 2025 році, і що слід знати тим, хто планує придбати транспортний засіб в цьому році?
Тенденції європейського ринку вживаних авто 2025 - Auto24

ФОТО: Unsplash|

Тенденції європейського ринку вживаних авто 2025

Редакція Авто24
logo15 січня, 20:00
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Дефіцит 3-4-річних автомобілів

Попри те, що глобальна криза напівпровідників може здаватися справою минулого, її наслідки для авторинку все ще відчутні. У 2021-2022 роках перебої в ланцюжку постачань призвели до того, що у світі було вироблено значно менше нових авто, ніж зазавичай.

«Коливання на ринку нових авто безпосередньо впливають на сегмент уживаних автомобілів. Наразі існує помітний дефіцит транспортних засобів, вироблених у 2021-2022 роках, і ця проблема збережеться. У категорії 3-4-річних авто просто не буде вибору», –– зазначив Матас Бузеліс, експерт авторинку компанії carVertical, що займається автомобільною аналітикою.

Матас Бузеліс, експерт авторинку компанії carVertical

До речі в яких регіонах України продають найдешевші автомобілі

Ця ситуація також призведе до зростання цін на авто віком від 3 до 4-х років, а нечесні продавці можуть скористатися цим, підробляючи пробіг транспортних засобів, приховуючи пошкодження чи інші дефекти й, таким чином, ще більше штучно завищуючи ціну майже нових авто на вторинному ринку.

З огляду на це покупці мають критично оцінити стан авто, перевірити його історію та пересвідчитися, що дані про транспортний засіб, які надає продавець, є точними.

Нижчі відсоткові ставки стимулюватимуть продаж авто

Ринки нових і вживаних авто сильно постраждали від інфляції та зростання відсоткових ставок. Багато водіїв обрали дешевші автомобілі чи відклали покупку до кращих часів.

Проте зі стабілізацією відсоткових ставок у 2024 р. очікується пожвавлення європейського авторинку у 2025 р. Зі зниженням ставок авто стають доступнішими, що суттєво впливає на поведінку покупців. Водії, що затягували паски в останні роки, можуть послабити гаманці цього року.

Ринок електромобілів повільно зростатиме

Нерозвинена інфраструктура громадських зарядних станцій та висока вартість сповільнюють зростання ринку електромобілів. Попри те, що деякі водії могли б придбати електромобіль, їх відлякують вищі ціни, порівняно з подібними дизельними й бензиновими моделями. У більшості країн брак зарядних станцій означає, що електромобілі переважно обирають ті, хто може заряджати їх удома.

Також у тему електромобілі дешевшають через суворі правила ЄС

«На попит щодо вживаних електромобілів також може суттєво вплинути зростання популярності дешевих китайських електромобілів у Європі. Проте незрозуміло, чи будуть водії купувати ці моделі, зважаючи на їх невизначену надійність та обслуговування після продажу. Більшість покупців надають перевагу добре відомим маркам», –– пояснив пан Бузеліс.

Дизельні авто у Східній Європі не подешевшають

Дизельні авто довго домінували на ринку Західної Європи, але їх панування поступово завершується. Покупці дедалі частіше звертають увагу на гібриди й бензинові авто, а жорсткіші норми викидів витісняють дизельний транспорт із ринку. Спад виробництва нових дизельних авто у Західній Європі впливає на пропозицію вживаних дизельних моделей у Східній Європі.

Через таку обмежену пропозицію дизельні авто віком від 1 до 5 років ймовірно збережуть високий попит у Східній Європі, що значно сповільнить їх амортизацію. Це також означає, що покупці матимуть справу з вищими цінами, ніж очікувалося.

Рік випробувань для європейських автовиробників

У 2025 р. ЄС знизив дозволений рівень викидів CO₂ від авто –– зі 116 г/км до 94 г/км. За недотримання цих показників на виробників чекають штрафи за кожен проданий транспортний засіб.

Низький рівень продажу електромобілів і недовіра споживачів створюють проблеми для всього авторинку. Австрія, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Італія вже висловили занепокоєння щодо посилення норм викидів і звернулися до ЄС із запитом про відтермінування, аргументуючи це тим, що штрафи зашкодять виробникам та економікам.

«Автовиробники Європи змушені пропонувати транспортні засоби з низьким попитом. Крім того, нові авто стають дедалі дорожчими, що сповільнює продаж і ставить під загрозу їхні марні спроби зберегти персонал. Наступного року галузь має пережити стрімкий розвиток, щоб уникнути кризи, яка здається неминучою. Європа має діяти зараз або зіткнутися з наслідками жорсткого регулювання й просто спостерігати, як конкуренція з боку Китаю кидає тінь на галузь континенту», –– припускає експерт ринку вживаних авто.

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