Скільки дизельних авто привезли в Україну у 2024 році

У 2024 році автопарк України поповнили 73 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж у попередньому році.

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З них: 17,8 тис. од. нових (+28%) та 55,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 5246 од.; Volkswagen Touareg - 1217 од.; Toyota Hilux - 1072 од.; Peugeot Landtrek - 826 од.; Skoda Kodiaq - 774 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: