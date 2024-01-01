Скільки дизельних авто привезли в Україну у 2024 році

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У 2024 році автопарк України поповнили 73 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж у попередньому році.
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З них: 17,8 тис. од. нових (+28%) та 55,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).
На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 5246 од.;
- Volkswagen Touareg - 1217 од.;
- Toyota Hilux - 1072 од.;
- Peugeot Landtrek - 826 од.;
- Skoda Kodiaq - 774 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 5021 од.;
- Skoda Octavia - 3924 од.;
- Volkswagen Passat - 3731 од.;
- Nissan Qashqai - 2943 од.;
- Volkswagen Golf - 2050 од.