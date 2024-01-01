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Скільки дизельних авто привезли в Україну у 2024 році

В Україні зростає частка дизельних авто у структурі продажів нових машин та зменшується їх частина у імпорті вживаних авто.
Названо найпопулярніші дизельні авто 2024 року - Auto24
Євген Гудущан
logo16 січня, 12:58
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У 2024 році автопарк України поповнили 73 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж у попередньому році.

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З них: 17,8 тис. од. нових (+28%) та 55,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 5246 од.;
  2. Volkswagen Touareg - 1217 од.;
  3. Toyota Hilux - 1072 од.;
  4. Peugeot Landtrek - 826 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 774 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 5021 од.;
  2. Skoda Octavia - 3924 од.;
  3. Volkswagen Passat - 3731 од.;
  4. Nissan Qashqai - 2943 од.;
  5. Volkswagen Golf - 2050 од.
#Автобізнес #Новини