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Названо найпопулярніші нові та вживані бензинові авто листопада

Бензинові автомобілі залишаються найбільш популярними, хоча й поступово втрачають позиції.
Складено рейтинг найпопулярніших бензинових авто листопада - Auto24

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто

Євген Гудущан
logo18 грудня, 12:20
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У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. нових легкових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 24% менше, ніж торік.

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Водночас, зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.

До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Skoda Octavia - 139 од.;
  2. Hyundai Tucson - 97 од.;
  3. Renault Duster - 90 од.;
  4. Kia Sportage - 84 од.;
  5. Mazda CX5 - 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 549 од.;
  2. Audi Q5 - 332 од.;
  3. Volkswagen Tiguan - 284 од.;
  4. Renault Megane - 262 од.;
  5. Nissan Rogue - 247 од.
#Автобізнес #Реєстрація авто #Новини #Вживані авто