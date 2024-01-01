Названо найпопулярніші нові та вживані бензинові авто листопада

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. нових легкових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 24% менше, ніж торік.

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Водночас, зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.

До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Skoda Octavia - 139 од.; Hyundai Tucson - 97 од.; Renault Duster - 90 од.; Kia Sportage - 84 од.; Mazda CX5 - 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: