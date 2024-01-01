Названо найпопулярніші нові та вживані бензинові авто листопада

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто
У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. нових легкових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 24% менше, ніж торік.
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Водночас, зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.
До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Skoda Octavia - 139 од.;
- Hyundai Tucson - 97 од.;
- Renault Duster - 90 од.;
- Kia Sportage - 84 од.;
- Mazda CX5 - 82 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 549 од.;
- Audi Q5 - 332 од.;
- Volkswagen Tiguan - 284 од.;
- Renault Megane - 262 од.;
- Nissan Rogue - 247 од.