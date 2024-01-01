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Названы самые популярные бензиновые авто ноября

Бензиновые автомобили остаются наиболее популярными, хотя и постепенно теряют позиции.
Составлен рейтинг самых популярных бензиновых авто ноября - Auto24

Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто

Евгений Гудущан
logo18 декабря, 12:20
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В прошлом месяце автопарк страны пополнили более 1,8 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 24% меньше, чем в прошлом году.

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В то же время, уменьшилась и доля таких авто в общих продажах новых легковушек. Если в ноябре 2023 г. они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 35,5%.

В ТОП-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  1. Skoda Octavia - 139 ед.;
  2. Hyundai Tucson - 97 ед.;
  3. Renault Duster - 90 ед.;
  4. Kia Sportage - 84 ед.;
  5. Mazda CX5 - 82 ед.

Среди импортированных подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Бензиновыми были 46% б/у авто, что в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составлял 10,5 лет.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf - 549 ед.;
  2. Audi Q5 - 332 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan - 284 ед.;
  4. Renault Megane - 262 ед.;
  5. Nissan Rogue - 247 ед.
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости #Б/у автомобили