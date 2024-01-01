Названо найпопулярніші бензинові авто вересня

У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 20% менше, ніж торік.

Читайте також: Названі найпопулярніші бензинові та дизельні авто

Водночас, зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз – 37%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 - 161 од.;

Skoda Karoq - 135 од.;

Skoda Octavia - 122 од.;

Hyundai Tucson - 109 од.;

KIA Sportage - 108 од.

Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. од. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік. Їх середній вік становив 10,6 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 616 од.;

Audi Q5 - 373 од.;

Volkswagen Tiguan - 349 од.;

Renault Megane - 326 од.;

Skoda Octavia - 312 од.