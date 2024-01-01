Названо найпопулярніші бензинові авто вересня

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Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим бензиновим авто
У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 20% менше, ніж торік.
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Водночас, зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз – 37%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
Mazda CX5 - 161 од.;
Skoda Karoq - 135 од.;
Skoda Octavia - 122 од.;
Hyundai Tucson - 109 од.;
KIA Sportage - 108 од.
Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. од. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік. Їх середній вік становив 10,6 року
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
Volkswagen Golf - 616 од.;
Audi Q5 - 373 од.;
Volkswagen Tiguan - 349 од.;
Renault Megane - 326 од.;
Skoda Octavia - 312 од.