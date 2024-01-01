Названы самые популярные бензиновые авто сентября

В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

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В то же время, уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых авто, то сейчас – 37%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 - 161 ед.;

Skoda Karoq - 135 ед.;

Skoda Octavia - 122 ед.;

Hyundai Tucson - 109 ед.;

KIA Sportage - 108 ед.

Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные авто с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. ед. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом году. Их средний возраст составил 10,6 лет

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 616 ед.;

Audi Q5 - 373 ед.;

Volkswagen Tiguan - 349 ед.;

Renault Megane - 326 ед.;

Skoda Octavia - 312 ед.