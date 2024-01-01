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Названы самые популярные бензиновые авто сентября

Украинцы экспериментируют с электрическими и гибридными авто – вследствие этого популярность бензиновых машин уменьшается.
Составлен рейтинг самых популярных бензиновых авто сентября - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Volkswagen Golf остается самым популярным бензиновым авто в мире

Евгений Гудущан
logo17 октября, 11:15
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В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

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В то же время, уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых авто, то сейчас – 37%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 - 161 ед.;
Skoda Karoq - 135 ед.;
Skoda Octavia - 122 ед.;
Hyundai Tucson - 109 ед.;
KIA Sportage - 108 ед.

Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные авто с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. ед. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом году. Их средний возраст составил 10,6 лет

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 616 ед.;
Audi Q5 - 373 ед.;
Volkswagen Tiguan - 349 ед.;
Renault Megane - 326 ед.;
Skoda Octavia - 312 ед.

#Aвтобизнес #Новости