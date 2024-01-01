Названо найпопулярніші електромобілі квітня

ФОТО: Tesla|
Tesla Model Y
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У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%. Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квіт.2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- VW ID.Unyx - 153 од.;
- Audi Q4 - 75 од.;
- Zeekr 001 - 63 од.;
- Zeekr 7X - 43 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y - 552 од.;
- Nissan Leaf - 544 од.;
- Tesla Model 3 - 478 од.;
- KIA Niro - 350 од.;
- Hyundai Kona - 296 од.