Названы самые популярные электромобили апреля

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%. Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые авто – 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+ 30%), а 4701 авто – подержанными (+37%).

Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 179 ед.; VW ID.Unyx - 153 ед.; Audi Q4 - 75 ед.; Zeekr 001 - 63 ед.; Zeekr 7X - 43 ед.

ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом: