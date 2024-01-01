Названы самые популярные электромобили апреля

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%. Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые авто – 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+ 30%), а 4701 авто – подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus - 179 ед.;
- VW ID.Unyx - 153 ед.;
- Audi Q4 - 75 ед.;
- Zeekr 001 - 63 ед.;
- Zeekr 7X - 43 ед.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y - 552 ед.;
- Nissan Leaf - 544 ед.;
- Tesla Model 3 - 478 ед.;
- KIA Niro - 350 ед.;
- Hyundai Kona - 296 ед.