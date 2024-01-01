Названо найпопулярніші електромобілі листопада

У листопаді український автопарк поповнили 3742 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно листопада минулого року попит на електромобілі зменшився на 13%. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3597 шт. (нових – 669 шт., уживаних – 2928 шт.). Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Honda M-NV - 99 од.;
- BYD Song Plus - 86 од.;
- Zeekr 001 - 73 од.;
- Volkswagen iD.4 - 71 од.;
- Audi Q4 e-tron - 35 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 384 од.;
- Tesla Model 3 - 301 од.;
- Tesla Model Y - 298 од.;
- Hyundai Kona Electric - 194 од.;
- Kia Niro EV - 156 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.