Укр
Ру

Названо найпопулярніші електромобілі листопада

Серед нових найпопулярніших електромобілів листопада перші чотири місця займають авто китайського походження.
Складено рейтинг найпопулярніших електромобілів листопада - Auto24
Євген Гудущан
logo9 грудня, 11:20
logo0
logo0 хв

У листопаді український автопарк поповнили 3742 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Mercedes-Benz позбавить електромобілі традиційних гальм

Відносно листопада минулого року попит на електромобілі зменшився на 13%. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3597 шт. (нових – 669 шт., уживаних – 2928 шт.). Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. Honda M-NV - 99 од.;
  2. BYD Song Plus - 86 од.;
  3. Zeekr 001 - 73 од.;
  4. Volkswagen iD.4 - 71 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 35 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 384 од.;
  2. Tesla Model 3 - 301 од.;
  3. Tesla Model Y - 298 од.;
  4. Hyundai Kona Electric - 194 од.;
  5. Kia Niro EV - 156 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

#Новини #Автобізнес