Названы самые популярные электромобили ноября

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно ноября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 13%. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18%, против 19% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3597 шт. (новых – 669 шт., подержанных – 2928 шт.). Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Honda M-NV - 99 ед.; BYD Song Plus - 86 ед.; Zeekr 001 - 73 ед.; Volkswagen iD.4 - 71 ед.; Audi Q4 e-tron - 35 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 384 ед.; Tesla Model 3 - 301 ед.; Tesla Model Y - 298 ед.; Hyundai Kona Electric - 194 ед.; Kia Niro EV - 156 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.