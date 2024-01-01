Укр
Ру

Названы самые популярные электромобили ноября

Среди новых самых популярных электромобилей ноября первые четыре места занимают авто китайского происхождения.
Составлен рейтинг самых популярных электромобилей ноября - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 декабря, 11:20
logo0
logo0 мин

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

Читайте также: Mercedes-Benz избавит электромобили от традиционных тормозов

Относительно ноября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 13%. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18%, против 19% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3597 шт. (новых – 669 шт., подержанных – 2928 шт.). Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Honda M-NV - 99 ед.;
  2. BYD Song Plus - 86 ед.;
  3. Zeekr 001 - 73 ед.;
  4. Volkswagen iD.4 - 71 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron - 35 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf - 384 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 301 ед.;
  3. Tesla Model Y - 298 ед.;
  4. Hyundai Kona Electric - 194 ед.;
  5. Kia Niro EV - 156 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.

#Aвтобизнес #Новости