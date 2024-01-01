Названы самые популярные электромобили ноября

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно ноября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 13%. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18%, против 19% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3597 шт. (новых – 669 шт., подержанных – 2928 шт.). Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- Honda M-NV - 99 ед.;
- BYD Song Plus - 86 ед.;
- Zeekr 001 - 73 ед.;
- Volkswagen iD.4 - 71 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 35 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 384 ед.;
- Tesla Model 3 - 301 ед.;
- Tesla Model Y - 298 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 194 ед.;
- Kia Niro EV - 156 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.